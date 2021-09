Caravana triunfal de Mahira en Oberá

viernes 17 de septiembre de 2021 | 6:08hs.

“Qué lindo sería hacer una caravana así todos los años”, expresó Mahira Bergallo, entre carcajadas, al arribar ayer al polideportivo municipal Ian Barney tras recorrer parte de la ciudad encabezando una ruidosa caravana que se organizó para homenajearla por su participación en los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio.

La atleta paseó por Oberá en la carrocería de una camioneta del cuerpo de Bomberos Voluntarios acompañada por su entrenador Jorge “Chino” Flores, reeditando el recorrido que históricamente hicieron los grandes equipos y deportistas de la Capital del Monte.

Por el camino fueron ovacionados por vecinos, transeúntes y automovilistas que los saludaron con palmas y bocinas al caer la fría tarde.

Ya en el polideportivo, fueron recibidos por autoridades municipales, atletas de diversas disciplinas, amigos y familiares. En la oportunidad, tanto Mahira como Chino recibieron plaquetas recordatorias.

“Estoy súper feliz con todo lo que viví y estoy viviendo por mi participación en Tokio. Estuve siete días de cuarentena en Oberá y recibí cientos de mensajes preguntando dónde estaba y cuándo llegaba. La gente me demuestra mucho cariño y eso es hermoso. Estando en cuarentena pensaba y analizaba todo lo que viví, y todavía no caigo. Cómo me pasaba antes de ir. La verdad que fue experiencia inolvidable, antes y ahora”, remarcó.

Si bien finalizó séptima en lanzamiento de bala y obtuvo el diploma olímpico, reconoció que su objetivo era llegar a los 8 metros -lo que logró en Tokio entrenando-, pero el día de la competencia el clima no acompañó.

“Pero todo fue aprendizaje. Mi objetivo era conocer, cosa que hice, y creo que de acá en adelante tenemos un gran camino y estamos con todas las ganas. Soy chica en edad, pero lo tomo con mucha responsabilidad y sé que puedo mejorar mucho”, destacó.

Efecto contagio

También tuvo palabras de elogio para su entrenador, que por las restricciones por la pandemia de Covid-19 no la pudo acompañar.

“Siempre digo que el entrenador es todo y Chino para mí es como un papá. Estaba con los entrenadores de la selección, pero me faltó su contención porque estoy acostumbrada a él. Pero todos los días hablábamos por video llamada y me daba aliento. Ojalá para el próximo viaja esté conmigo”, remarcó.

Por su parte, Chino Flores comentó que “recién el lunes pudimos abrazarnos, hablar y contarnos todo lo que pasó, ya que estuvo en cuarentena. La verdad que el balance es totalmente positivo y un impulso para los objetivos que vienen”.

Un dejo de sabor amargo por no haber viajado a Tokio, pero todos los días estuvo presente para Mahira gracias a la tecnología.

Asimismo, ponderó el “efecto contagio” que significa la actuación de su pupila para otros atletas locales: “Hoy en Oberá la tenemos a Mahira, que puso una inyección de motivación que demuestra que todos pueden ser capaces de llegar adonde quieren”.

“Se están sumando muchos chicos con diferentes discapacidades, entonces surge la necesidad de organizarnos y tener un par de ayudantes no me vendría mal. Aparte la demanda de ellos es al 200 por ciento”, subrayó.

Marcela Recalde, directora de Deporte de la comuna, hizo hincapié en la experiencia motivadora que significó la actuación de Mahira en Tokio para todos los chicos de los diferentes deportes de las escuelas municipales.

“A raíz de eso surgió la idea de hacer la caravana para recibirla como se merece. Ella es un ejemplo de los valores que inculca el deporte, que con esfuerzo se llega a los resultados y cualquier chico que hace un deporte y se propone puede obtener logros. Por eso estamos generando nuevos espacios y acomodándonos a la nueva presencialidad”, agregó.