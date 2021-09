Páginas por la Memoria

viernes 17 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Posadas por la memoria es un espacio literario dedicado a salvaguardar y difundir las voces de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, presos políticos y sus familiares, también publicaciones de investigadores del período de la última dictadura cívico militar en el país y bibliografía referente a los derechos humanos.

Esta colección está disponible para la consulta del público en la Biblioteca Municipal José Antonio Ramallo, que funciona en el Paseo La Terminal, en la esquina de las avenidas Mitre y Uruguay.

El anaquel temático quedó inaugurado en la mañana de ayer durante el acto oficial conmemorativo del 45º aniversario de la Noche de los Lápices y se compone de alrededor de 60 tomos, que donaron ex presos políticos de la provincia. Se prevé ir ampliando el catálogo con más títulos.

En la ceremonia realizada en las galerías del paseo céntrico, a las puertas de la biblioteca y bajo la fría llovizna, ex presos políticos recordaron que Misiones también tiene desaparecidos y que en un momento en que se impone el negacionismo en un sector de la sociedad, “es imperioso salvar la memoria”.

Reflexión y debate

Amelia Báez, ex presa política, militante por los derechos humanos y actual miembro de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura acercó ejemplares de Misiones. Historias con nombres propios, una publicación de tres tomos donde compila hechos y testimonios en primera persona de la dictadura en la Tierra Colorada.

“Es una iniciativa de la municipalidad y nos invitan a participar a los ex presos políticos, sobrevivientes y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) cuando impactó la dictadura. Y venimos a dar nuestro apoyo y nuestro aporte a estos espacios de debate y reflexión que ayudan en esta batalla cultural contra la impunidad y el olvido”, dijo en diálogo con El Territorio.

En un tiempo en que se asiste a la “derechización de la sociedad” la lucha debe ser incansable postuló, “para dar vuelta la taba y que el pueblo argentino se defina siempre por defender la democracia y que esta democracia nos permita ejercer nuestros derechos y una vida digna”.

Reflexionó que las generaciones más jóvenes deben conocer la historia, “esto ocurrió 45 años atrás, yo tenía 18 años cuando sobrevino la dictadura, era estudiante, por eso me emociono cuando hablo con los jóvenes porque me veo reflejada en ellos. Creo que la escuela tiene una tarea esencial en habilitar estos espacios de debate y reflexión donde estén las narraciones nuestras, los testimonios directos de los sobrevivientes”.

También Aníbal Velázquez, ex preso político y docente universitario, acercó sus escritos El vuelo del pitogüé, Canto de esperanza para un niño solo, Modelando el barro de la soledad, y Utopía en fa mayor -texto inédito que aún no se ha presentado-. “Son libros sobre mis vivencias como militante y como preso político. Uno tiene las cartas que le escribí a mi hijo estando detenido, lo vi con cuatro meses, luego me apresaron y cuando regresé tenía ya siete años y medio. Otro libro habla más sobre las experiencias y sentimientos de haber pasado por la tortura, la privación de la libertad”.

“Uno escribe para que en algún momento alguien más lo lea, yo quisiera que la gente venga a leer a este espacio, sobre todo los jóvenes, que quizás leyendo se enteren de algo que no lo dice nadie, que no se enseña en la escuela. Los jóvenes suelen soñar con un mundo mejor, y estos libros quisiera que los incentive a mantener vivos esos sueños y utopías”, resaltó.

Asimismo, Alejandro Rodrígues, ex preso político y escritor, proporcionó algunas de sus obras, entre ellas Rescoldos, un refugio de memoria sobre las heridas que dejó la dictadura. “La experiencia histórica en la que participamos activamente se resiste al olvido, es uno de los acontecimientos más desgarradores de nuestra historia desgarradora”, definió.

La iniciativa se concretó desde las direcciones de Cultura y de Derechos Humanos municipal.

La biblioteca funciona de lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 14 a 18, se puede permanecer en la sala de lectura con cupo y protocolo. Para saber más en Facebook @biblioteca-municipal-Ramallo o comunicarse al teléfono 44-23556.

Para agendar

Espacio literario

El espacio ‘Posadas por la memoria’ funciona en la Biblioteca Municipal Ramallo, en el Paseo La Terminal, Mitre y Uruguay. Ofrece material bibliográfico y fotográfico sobre el período de la dictadura y temas de derechos humanos.