Anécdotas de un juego diferente

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

La ciclista Mariela Delgado regresó al país, tras su paso por Tokio y está cumpliendo el aislamiento preventivo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires. Desde allí hizo un balance de su rendimiento deportivo y adelantó que se tomará unas vacaciones para ver si París 2024 será su próxima parada paralímpica.



“Vamos a ver, ahora me voy a tomar vacaciones y pensar con la cabeza fresca”, adelantó acerca de tener un tercer Juego, tras ya acumular experiencia en Río en el 2016 y en Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre pasado.



En esta última cita en Mariela cosechó tres diplomas (7º puestos), pero esto no la conformó ya que en Río había sido cuarta en pelotón en ruta y las expectativas en ella eran altas.



“No estoy satisfecha, ni conforme por los resultados a pesar de todo y de la experiencia que es hermosa, de vivir ese ambiente. Pero en lo deportivo no puedo decir lo mismo, no me dejó un sabor muy agradable”, señaló.



Aunque aclaró que “a pesar de todo sé que me preparé bien, entrené bien y me gustó esta última etapa con el entrenador nuevo -Gustavo Artacho- y pese a todo fue accidentado que fue el último año, hubo muchas cosas en el proceso que disfruté mucho más que en el de Río. En proncipio por todo lo que viví, las personas que conocí y al ser todo como más conocido lo disfruté un poco más, porque estaba más consciente a donde estaba”.



Es que Mariela es reconocida en el ambiente ciclístico, en la actualidad es la mejor exponente del paraciclismo del país y la vara para con ella es cada vez más alta por su desempeño e incluso este año, en mayo fue oro en la Copa del Mundo de Bélgica y eso también fue un factor que influye en su autocrítica.



“Lo que pasó en Bélgica fue para ponerme en la mirada de que podía hacer algo importante, pero no se dio”, reflexionó.



En el cierre de su paso por Tokio, Mariela ya tenía en su haber dos séptimos lugares y la prueba de pelotón de ruta era ‘la’ jugada de su plan, tras la reciente corona y una especie de revancha del cuarto puesto en Río.



“No es una excusa, pero el clima lluviosos me condicionó, en la carrera, era bastante peligroso y ya corrí muchas veces con lluvia, pero esta vez me limitó. Tuve miedo, la bici se resbalaba, al menos pude terminar la prueba”, se conforma, aunque por su competitividad, seguro a medias.



Y ya entre risas suelta “tengo que decir que yo estaba bien, me sentía muy motivada, pero las otras -rivales- estaban mejor todavía. Realmente sentí que estaba bien preparada”. Ante la consulta si fue un golpe para su mirada o si no cumplió las expectativas externas, Mariela señala que “la expectativa para conmigo era mejor, por la puesta y el apoyo que tuve en general y en momento de rendir no fue un balance positivo”.



De igual manera, tenés dos Juegos Paralìmpicos, por ese lado el balance seguro debe ser bueno...

Lo veo también de esa manera porque lo más difícil es mantenerse vigente. Al principio empecé en ciclismo, de pronto comencé a surgir y se me fue dando todo en cuanto a resultados en ese empuje inicial. Después mantenerse y estar en vigencia es difícil, uno ya conoce el contexto y a veces deja de sorprenderse. Por eso valoro a los que tienen muchos juegos encima y buenos resultados para mantener esa llama y estar arriba en la pelea.



¿Qué te sorprendió más de Tokio?

La cantidad y calidez de los voluntarios fue hermoso y también las instalaciones. En ciclismo no estábamos en la Villa al comienzo, porque se competía lejos, estuvimos en sedes alejadas y pensé que por ahí no iba a estar tan bueno porque iba a ser como un Mundial, pero me sorprendió, estuvo bueno y me gustó el ambiente al ser menos estamos más protegidos.



Además conocimos más Japón que el resto porque estuvimos en tres sedes. Veíamos más, como las casas del estilo de ahí, las montañas y la vegetación. Recién al final estuvimos en la Villa, que era ya la ciudad llena de edificios.



¿Tenés pensado venir a Posadas?

Sí, el 22 voy para ver a la familia, tengo muchas ganas de estar con ellos y descansar.



Finalmente y más allá de que hoy, recién llegada aún quedan reflexiones, fue un Juego atípico en el que hubo una pandemia de por medio e igual llegaste a ir como premio a tu esfuerzo y eso debe ser importante



Eso sí, no descarto todo lo que hice y recorrí para estar y trabajé mucho no sólo en lo deportivo sino en lo interno con mi psicólogo. Realmente fue intenso el último año.



Esto lo cuento hoy para que no haya sido una excusa, pero un mes antes de viajar a Tokio, en La Plata me fracturé una costilla al competir con los varones. Yo había aguantado una hora intensa y venía ya relajada y los de la Master A venían en el último sprint, y se cayeron justo cuando me alcanzaban y me arrastraron.



Sentí una bronca, no lo podía creer y decía “nooo, yo quiero ir a Tokio”, pero me curé rápido de los gemelos también que me quedaron adoloridos y de la costilla de a poco, aunque hasta ahora me duele, pero no fue un impedimento para competir. Tengo varias anécdotas que tengo previo al viaje. Empecé a fin de año con el Covid -se contagió en Posadas y estuvo en cuarentena- y también antes de la Copa del Mundial de Bélgica me fracturé dos costillas, en un entrenamiento, pero bueno, por suerte logré salir adelante.



Ahora Mariela tiene para unos días más de aislamiento y pronto volverá a Misiones a recargarse de abrazos y afecto de su Tierra Colorada, después de un año y medio tan intenso como de crecimiento.