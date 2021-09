Qué ver, leer y escuchar

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Rumbo al mar

Cine.ar Play



‘Rumbo al mar’ narra la historia de un padre que al enterarse que sólo le queda un mes de vida quiere cumplir un único deseo: hacer un viaje en moto junto a su hijo para poder conocer el mar. Con Santiago y Federico Bal.



Al borde

Amazon Prime



Cuatro amigas, que llegan a los 40 años con situaciones irresueltas, profundizan mediante su vínculo sobre el amor, la relación de pareja, el trabajo, la maternidad, y lo esperable para el rol femenino. Con Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones y Alexia Landeau.



Los Pichiciegos

Rodolfo Fogwill



‘Los Pichiciegos’ es una novela de Rodolfo Fogwill, publicada originalmente en 1983, narra las desventuras que debe afrontar un grupo de soldados argentinos refugiados en una cueva subterránea durante la Guerra de Malvinas.



La tregua

Mario Benedetti



‘La tregua’ es una novela de Mario Benedetti, publicada por primera vez en 1960. La trama pide una pausa en medio del conflicto. Santomé es un viudo cercano a jubilarse, pero encuentra un nuevo motor en su vida al conocer a Laura.



Love under pressure

James Blunt



James Blunt lanzó ‘Love under pressure’, uno de los cuatro temas nuevos que forman parte de su próximo álbum de grandes éxitos, ‘The stars beneath My Feet (2004-2021)’ , que estará disponible el 19 de noviembre en plataformas.



Flores Secas

Corsario



El dúo de electro R&B Corsario presenta ‘Flores secas’, una canción que se inscribe en su búsqueda estética y sonora.

El dúo conformado por Paz Faga y Alejandro Vergara propone un abordaje experimental desde la poética lírica y el sonido.