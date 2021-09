La atracción del espanto

lunes 13 de septiembre de 2021 | 3:30hs.

Hace pocos días salió de la imprenta Cuentos de terror para Franco IX del escritor Hugo Mitoire y con ilustraciones de Maco Pacheco, se trata de un nuevo volumen de esta saga de terror y fantasía que comenzó en 2004.

Este número estreno tiene ocho relatos, algunos suceden en paisajes y tiempos desconocidos, a la vez que abren una ventana donde lo real e irreal se encuentran.

“Yo busco que mi literatura entremezcle los elementos de ficción y de no ficción, lo real con lo imaginado. Que el lector se plantee esa duda, que frente a la página se permita creer que puede ser posible pero que quizás no del todo. En ese punto de llevar las creencias al límite me gusta situarme para escribir”, contó Mitoire en diálogo con El Territorio.

Este nuevo título de la serie de terror infantil tendrá su presentación oficial este jueves y viernes en Resistencia, Chaco. En esa capital, Mitoire, oriundo de Margarita Belén y radicado hace años en Oberá, recorrerá algunas escuelas para charlar sobre el libro con los estudiantes. Mientras, el viernes se hará la presentación oficial en la Librería De La Paz, editora del libro.

Promoción de la lectura

El escritor explicó que construye sus relatos de terror con elementos de la mitología regional y universal, creencias populares, la ciencia, la ciencia ficción y sobre todo “la vida cotidiana, las historias que uno vive o ve o escucha de otras personas son un buen sustento para la escritura”, sostuvo aunque advirtió “leer mucho es clave para después poder volcarse a escribir”.

Justamente la promoción de la lectura fue un motivo poderoso al momento de lanzarse a escribir, hace dos décadas atrás, “yo soy médico cirujano, pero siempre me gustó leer y siempre quise escribir. En un momento de mi vida decidí dejar mi profesión para lanzarme a escribir y mi primera publicación fue Cuentos de terror para Franco, un libro dedicado a mi hijo -que entonces tenía 8 años- y, a todos los niños, para que lean”.

En todo este tiempo acuñó una veintena de títulos -entre la saga de terror y novelas de variados géneros-, también retomó la medicina en otras ramas y, contando su experiencia con la escritura y respondiendo a interrogantes sobre sus personajes reales o aparecidos visitó numerosos establecimientos escolares. “El jueves voy a retomar las charlas, que no se hacían por la pandemia, serán en algunas escuelas de Chaco”, destacó.

Sobre la fascinación de los niños por los relatos de terror, reflexionó, “pienso que a partir de los 8 a 10 años, en la infancia, se despierta una especie de atracción y curiosidad por lo misterioso, lo fantástico, tal vez se pueda definir como que ‘todo aquello que me espanta es lo que más me atrae’ y por ello los relatos de terror son una buena puerta de entrada a la lectura”.

A la hora de escribir nunca especula con hechos ni argumentos para dosificar el terror, aseguró: “yo no mido cuánto terror puede haber en un texto, claro que como son relatos para un público infantil hay elementos y temas que están ausentes, pero las historias son sinceras en su trama y no se puede limitar el terror, el susto”.

El espejo

Entre los cuentos de este nuevo libro hay uno que es más extenso, complejo y polimorfo según definió el autor. Se llama El Espejo y contiene citas de literatos universales, tesis científicas y rescata una vieja costumbre que el propio Mitoire recuerda de su infancia. “Cuando yo era chico había una costumbre muy extendida de los mayores, cuando un ser querido fallecía, la familia rápidamente tapaba cristales y espejos para evitar que el alma del difunto entre y quede atrapada para siempre. En este cuento se plantea la posibilidad de que el espejo esté habitado. Algo que es escalofriante y fascinante a la vez”.

Otro relato está basado en un hecho real reflejado en una crónica periodística, también hay una historia de hace siglos en un cementerio ruso. “El libro tiene cuentos que fui construyendo a lo largo del tiempo, tiene elementos de fantasía y terror, un desafío que me propuse es que tenga múltiples lecturas y espero que el público lo disfrute de estas historias”, concluyó.

El libro será presentado próximamente en Posadas.