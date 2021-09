La fábrica de casas de madera cerrará por falta de pedidos

miércoles 01 de septiembre de 2021 | 5:00hs.

En 2017 se proyectó y hubo un compromiso de construir un 10% de las viviendas del país, financiadas por Nación, con madera. La promesa generó optimismo entre los empresarios madereros. Por ese entonces se estimó en 8.000 las casas que por año podrían hacerse de madera en planes nacionales. Un número que serviría como piso para después sumar planes provinciales o privados de construcción.

Para atender esa demanda en crecimiento, se inauguró en 2019 la fábrica de casas de madera más grande del país en el Parque Industrial de Posadas. Pero hoy la industria, generada por la inversión de varias empresas, prevé que deberá paralizar su actividad por la falta de pedidos para la construcción de unidades de madera.

“En 15 días la fábrica de casas no tendrá más demanda para trabajar y deberá paralizar su producción. No sabemos cuánto tiempo podrá estar parada, estamos participando en licitaciones y esperando que se activen más trabajos. Por lo pronto estamos trabajando con pedidos del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que si ha cumplido en los trabajos para viviendas de madera”, comentó Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom).

Fachinello también aclaró que si bien hay demanda de privados por construcciones de madera estas no reemplazan los pedidos que pueden atenderse trabajando en serie.

“Hay demanda de casas particulares de madera, también hay pedidos por construcciones para barrios cerrados en la zona de Buenos Aires, pero no es algo que pueda reemplazar los planes habitacionales”, diferenció el industrial.

Por su parte Pedro López Vinader, también integrante de Apicofom apuntó que “lastimosamente nunca se alcanzó el piso de lo que se previó elaborar. Se habían estimado unas 8.000 casas de madera por año y nunca sentimos esa demanda. Desde el 2019 estuvimos trabajando al 30 por ciento de la capacidad con unas 80 casas por mes. Es una lástima porque la fábrica demando mucho esfuerzo y capacitación de los obreros. Ahora tenemos que pensar en suspender a los trabajadores”, comentó.

Para el directivo pese a los constantes pedidos a Nación para hacer casas de madera “no hubo interés, se anunciaron varios planes dentro del Procrear con importantes financiaciones pero estuvo todo enlatado y no había espacio para las casas de madera. Pese a todo seguimos pidiendo y demostrando las ventajas que las construcciones de madera tienen. Sobre todo en rápidez de construcción y menor impacto al ambiente”.

Remarcó que la fábrica de casas de madera “fue una inversión privada muy importante y la maquinaría era inédita para el país. Podemos elaborar unas 5.000 casas o más, está preparada para trabajar en serie y con productos de alta calidad”.

Vinader, comentó por otra parte que una alternativa a la demanda en la que vienen trabajando es la exportación de unidades habitacionales.

“Hay interés en Costa Rica de adquirir casas de madera así que estamos con esa expectativa. Allá por ley las casas deben tener un 35% de su construcción con madera implantada, es por el compromiso que tienen con el cuidado del medio ambiente ya que la madera tiene un menor impacto de contaminación”, recordó.

Enfatizó finalmente que lo que se requiere para ser competitivos es fabricar en serie. "La fábrica requiere un trabajo de volumen, no sirve hacer pedidos de dos o tres casas diferentes porque se demora mucho en calibrar las máquinas robotizadas", se acotó.

La fábrica venía funcionando de lunes a viernes y dos sábados por mes con 16 operarios. En junio pasado se explicó que trabajaban a un 30% de su potencial y si hubiera más demanda se podrían agregar turnos con más empleados. Finalmente por ahora, sin planes de más pedidos, deberán apagar sus máquinas. z

Productos de madera diversificados

Desde el sector maderero en la provincia se informó que en el último año, las industrias fueron diversificando productos tratando de vender o de exportar su producción. Uno de los productos donde más se distinguió competencia fue el de la producción de tableros para diversos usos. En tanto desde la Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) se recordó en la provincia se elaboran, tablas, marcos de puerta, machimbres, molduras de construcción, molduras de cuadro, decks, vigas laminadas, postes, artículos de carpintería, viviendas panelizadas, tableros, puertas placa, entre otros productos. Desde Apicofom se apuntó en tanto que uno de los productos donde se observó más desarrollo en los últimos años fue "la producción de tableros que tienen diversos usos", acotó Guillermo Fachinello presidente de la entidad. Apuntó por otro lado que a futuro podrían desarrollarse productos que tienen como fin la construcción modular "hay materiales que se pueden hacer a partir de los chips y que son para construcción estructural", acotó Fachinello.