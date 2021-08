Gaona: “Hay muchos colectivos guardados y personal en sus casas, la recuperación demandará tiempo”

martes 24 de agosto de 2021 | 10:58hs.

El Ministerio de Transporte de la Nación aumentó ayer la cantidad de personas que pueden viajar en los servicios de transporte de media y larga distancia, elevando la capacidad de ocupación a un 80%, según la Resolución 289/2021, publicada en el Boletín Oficial.

“Hace un tiempo estábamos trabajando al 80 por ciento, lo que se mejoró ahora es la capacidad del 100 por ciento en los servicios cama ejecutivo y suite. Ya tenemos más de nueve meses circulando y el protocolo funcionó muy bien”, señaló Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).

En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, indicó que “estamos con niveles muy bajos pre pandemia, la mayoría de nuestro personal no ha podido volver a trabajar por una cuestión de que no hemos alcanzado los niveles de demanda”.

“Hay muchos colectivos guardados y muchos conductores y personal en sus casas porque la demanda no es suficiente. Si bien hay señales de recuperación, esto demandará mucho tiempo”, agregó.

En ese sentido, Gaona explicó que el servicio de ómnibus de larga distancia nacional “no tiene subsidio, las empresas han afrontado un esfuerzo muy grande. Afortunadamente el Estado con lo que ha podido nos fue ayudando, con algunos fondos excepcionales”

“En viajes largos, dependiendo la categoría antes se incluía desayuno o cena, esto hoy no se da, esto no significa que el pasajero no pueda llevar algo para consumir”, aclaró.

Protocolos

Gaona sostuvo que “cada distrito sigue teniendo la potestad de aplicar alguna limitación o requisito, puede ser un hisopado o un estudio de PCR”.

En ese sentido apuntó que los protocolos tienen dos particularidades, “una parte que se ve y otra que no se ve. La que no se ve tienen que ver con medidas de desinfección previa. Además el seguimiento de los pasajeros, saber de dónde viene y dónde estuvo sentado”.

“La parte más difícil es convencer a los pasajeros que no se relajen y que el barbijo esté bien colocado tapando la boca y la nariz”, expuso.

Por último destacó que “intentamos hacer todo para que con seguridad los argentinos podamos volver a viajar y reencontrarnos con los nuestros y a conocer nuevos destinos”.

