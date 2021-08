Construirán una planta para el tratamiento de residuos urbanos

martes 24 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó ayer la firma de un convenio en conjunto entre el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) para la financiación de un proyecto que apuntará a la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos urbanos para Posadas, Garupá y Candelaria.

El proyecto ambiental consta de un predio de 33 hectáreas y se ubicará en la intersección de la ruta 213 y el By-Pass Arco- Garita y contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Precisaron que los fondos para tal iniciativa estarán disponibles durante los primeros meses del año que viene.

De la rúbrica participó de manera virtual el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky. También fueron de la partida el titular del Iprodha, Santiago Ros; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; y el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi, quienes acompañaron la firma en Sala de Situación de Casa de Gobierno.

En este sentido, desde Nación destacaron el compromiso de la tierra colorada en materia de conservación y política medioambiental y que la nueva planta permitirá ampliar el espectro de reciclaje, en el afán de reducir los impactos en el ambiente y de la baja en la emisión de gases contaminantes.

Al respecto, el gobernador consideró que la inversión permitirá seguir trabajando en políticas de preservación. “Es una obra importante que se adquiere para Misiones, una provincia con enorme compromiso en materia climática ambiental y que viene desarrollando una política muy seria” ante la creciente problemática en el tratamiento de residuos sólidos voluminosos, que va aumentando. En esta línea agregó que “cuando uno dispone de todos los elementos, tiene la planta, se trabaja para que este tipo de residuos no generen gases que afecten a la atmósfera. Por eso se necesitan recursos financieros, no es solamente voluntad sino también de recursos. Porque no es sólo mejorar la calidad de los misioneros, sino de todo el mundo. Y Misiones es muy cuidadosa con el cuidado del medioambiente”.

Herrera Ahuad también insistió en la conciencia con educación ambiental en la población y que “con la bajante del río Paraná se puso en evidencia dejando al descubierto plásticos y otros residuos depositados en el lecho del río”. Por ello, reiteró el trabajo con los municipios para llevar adelante una política de tratamiento de residuos, en el afán de reducir la contaminación y revertir los efectos del cambio climático en la región.

Por su parte Ros, del Iprodha, brindó detalles de la propuesta cuyo estudio empezará el próximo 1 de septiembre. Precisó que el proyecto abarcará a la zona metropolitana conformada por la planta Girsu para Posadas, Candelaria y Garupá. Indicó que se trabajará en ello debido a que “el sistema que tenemos hoy está saturado y la idea es centralizar la administración de los residuos a través de la planta, ampliándose en la recepción de residuos con la idea de llevar su capacidad de expansión de diez años”. La ampliación será en el tratamiento de restos de podas de árboles, con un volumen de 378 metros cúbicos por días; de residuos de la construcción por 100 metros cúbicos por jornada; la chatarra que proviene de los autos en 145 metros cúbicos; el tratamiento de los neumáticos y de los aparatos electrónicos y de electrodomésticos, de 5 metros cúbicos por día y con una proyección de crecimiento por 13 por ciento anual por el término de una década en total.

Para ese trabajo, desde el Iprodha informaron que a partir del 1 de septiembre se iniciará la ejecución del proyecto con una empresa consultora, cuyo trabajo durará tres meses. Una vez que concluya esta etapa, se procederá al inicio de los trámites para la gestión de fondos ante Nación.

“Es una gran oportunidad porque Misiones viene trabajando en la disposición final de los residuos sólidos urbanos en toda la provincia y esto nos permitiría dar un vuelco de mayor volumen y alcance en la disposición, sumando más materiales”, subrayó Ros al respecto de la iniciativa que se acordó ayer.

En tanto que Federovisky enfatizó en el trabajo que encara en Misiones en materia de sustentabilidad, en el afán de la preservación de la biodiversidad. Indicó que el proyecto se ejecutará con fondos del BID que arribarían para los primeros meses del 2022.

Más tarde, el funcionario nacional recordó que en la administración de Macri sólo se ejecutó menos del 20% de los fondos del BID para la preservación y puesta de marcha de iniciativas con sello sustentable. Por ello, en los últimos meses se avanzó en nuevos préstamos en esta materia y que a la fecha “ya se ejecutaron el 100 por ciento de los fondos”.

Luego, consideró que se trabaja para que “el Girsu sea una política pública nacional”.

“El tratamiento de los residuos es uno de los principales problemas, y de alguna manera, este acuerdo con Misiones es un modo de certificar el compromiso que está vigente y de solidificar con quienes entendemos que son aliados estratégicos en este proceso de instalar en la agenda de una Argentina mucho más sustentable”, reflexionó el viceministro de Ambiente de la Nación por videoconferencia.