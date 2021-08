Misiones permitiría el ingreso de 800 turistas diarios por el paso Iguazú-Foz

lunes 23 de agosto de 2021 | 5:00hs.

Misiones elevó ante la Jefatura de Gabinete de Nación el protocolo sanitario para la apertura terrestre por el puente internacional Tancredo Neves, que une el municipio de Puerto Iguazú con la comuna brasileña de Foz de Iguazú.



Según consta el documento, al que tuvo acceso El Territorio, se prevé en una primera instancia el ingreso al país de 800 extranjeros y 1.000 ciudadanos argentinos que reingresen por ese paso fronterizo como cupo máximo diario. Estos últimos podrían tratarse de turistas que visiten las Cataratas del lado brasileño y empleados de la tienda sin impuestos ubicada en la frontera.



La iniciativa del gobierno de Misiones fue presentada de manera oficial ante Nación el viernes. Desde la administración provincial adelantaron que esperan novedades y, a la vez, posibles modificaciones según las apreciaciones que puedan realizar tanto el gobierno nacional como Cancillería.



En el documento que consigna los detalles del protocolo señala que la aplicación será para los casos de ingresos de personas a la provincia de Misiones, a través del punto de frontera entre Iguazú y Foz de Iguazú, siempre y cuando la finalidad de la permanencia de la persona sea con fines turísticos o de utilización y goce de los servicios de gastronomía con reservas previas. Asimismo, la normativa también incluye para aquellos que sean ciudadanos argentinos y hagan el regreso al país por medio de ese punto fronterizo.



Es decir, en esta primera instancia de la reapertura del paso internacional, no se contempla el tráfico vecinal fronterizo, precisaron en el documento que ahora está en análisis por parte de la Nación.

Detalles del protocolo

Entre los principales puntos que se consignan en el protocolo sanitario al que tuvo acceso este matutino se indica que para ingresar al país será obligatorio presentar el pasaporte sanitario con grado de inmunización de por lo menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, acompañado del documento de identidad para la acreditación.



También será obligatorio acreditar el testeo de Covid-19 negativo, que no tenga más de 48 horas de realización. En el caso de no contar con dicho certificado, podrá realizarse el análisis correspondiente en el centro de testeo que está instalándose en la zona primaria aduanera.



Además, el protocolo contempla la posibilidad que ciudadanos argentinos que actualmente se encuentran en otros países ingresen por el paso de frontera de Iguazú y que deban atravesar el territorio misionero para llegar a destino final.

Estas personas deberán aclarar tal circunstancia y anunciar la ruta por la que harán su recorrido para continuar a su destino. Para ello, el usuario en cuestión deberá contar y mantener activa la aplicación Misiones Digital, para así tener control mediante monitoreo y garantizar así el movimiento por la ruta declarada y evitar así posibles desvíos.



Respecto a la cantidad de personas que podrían ingresar al país, el documento elevado por Misiones especifica que el cupo máximo diario de extranjeros que se permitiría ingresar a la provincia será de 800 personas. Mientras, en el caso de los argentinos que reingresan al país, sería de 1.000 personas.



Teniendo en cuenta el turismo entre Argentina y Brasil, el protocolo indica que los nacionales que salgan del país y regresen antes de las 24 horas deberán tramitar la debida constancia ante el puesto de control provincial en la zona de frontera, para que al regreso no se les exija el test negativo de coronavirus.



Tal como ocurre en el ingreso a la provincia, si el turista que intente ingresar da positivo en el testeo rápido, esa persona tendrá que cumplir el aislamiento preventivo por el tiempo que determinen las autoridades sanitarias.



El aislamiento tendrá lugar en el establecimiento hotelero que realizó la reserva, siendo obligación del hospedaje acondicionar una habitación especial para ese fin.



La propuesta elevada a Nación especifica que todos los gastos deberán ser afrontados por el turista o el ciudadano que reingrese al país. Además, toda persona que ingrese al territorio provincial deberá utilizar los mecanismos electrónicos de geolocalización y autotest establecidos que figuran en la aplicación oficial de la provincia.



Desde hace meses, empresarios de Puerto Iguazú insisten en la apertura del paso internacional que permanece cerrado al turismo y paso vecinal desde mediados de marzo de 2020, cuando empezó la pandemia. Con el arribo del presidente Alberto Fernández, el pasado 14 de agosto, el gobernador pidió la reapertura para la reactivación de una de las comunas más castigadas por la falta del turismo internacional.

La situación en el Puente de la Amistad

La apertura del puente internacional Tancredo Neves debe ser coordinada con el gobierno de Brasil, que ya cuenta con la frontera abierta con Ciudad del Este (Paraguay), paso que está abierto desde el 15 de octubre el año pasado durante todo el día. En ese paso no se aplica ningún tipo de protocolos sanitarios pese al pedido del intendente de Foz de Iguazú de implementar una barrera sanitaria en el que el ciudadano que ingrese presente PCR negativo cada 48 horas.



La falta de control en esa frontera brasileña se debe a la falta de personal, según indicaron desde el gobierno de Jair Bolsonaro. No obstante, garantizaron que toda la población accederá a la vacunación.



Actualmente, en Foz el 96% de la población está vacunada, aunque durante la última semana no se encararon operativos de inmunización, ya que no arribaron al país nuevas dosis de la vacuna que esperan que lleguen para esta semana.

Avanzan los trabajos en los módulos sanitarios

Uno de los puntos indispensables para la reapertura de la frontera de Argentina por Brasil, además de la campaña de vacunación, es el soporte sanitario para atender un posible aumento de casos de Covid-19.



Es por ello que el sábado un equipo de operarios comenzó la instalación del Centro de Atención de Salud en la zona primaria aduanera, además del trabajo que se lleva adelante en el hospital modular que estaría próximo a operar.



“El Centro Sanitario de Frontera es similar al del hospital modular ubicado en el centro de Puerto Iguazú, pero un poco más pequeño. Es para testeo y eventual aislamiento de alguien que de positivo y no pueda seguir”, indicó al respecto el gobernador Oscar Herrera Ahuad en diálogo con El Territorio.



El espacio contará con sala de espera, consultorio y sector de análisis.

Ayer en Puerto Iguazú se continuaba con los trabajos para la instalación de estos centros de atención.



Dichos espacios de salud fueron anunciados por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, en noviembre del año pasado.



Sin embargo, debido a la llegada de nuevas cepas de la enfermedad, fue postergada la apertura de la frontera, que se reactivó tras el pedido del gobernador al presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su visita a Puerto Iguazú para el lanzamiento de la segunda etapa del programa Previaje que se realizó el pasado 14 de agosto, con el objetivo de fomentar el turismo por toda la Argentina de cara a la temporada de verano.



Además, el mandatario provincial comentó a este matutino que se está trabajando en la instalación del oxígeno en el hospital modular, insumo que prevé la atención terapéutica en el caso que fuere necesario, en el marco del refuerzo de los protocolos sanitarios para evitar la propagación de la enfermedad en el territorio misionero.