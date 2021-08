Las bioconstrucciones con barro se multiplican en Iguazú

lunes 23 de agosto de 2021 | 0:00hs.

Desde el año 2017 en el paraje 2000 hectáreas, Simón Martínez comenzó a trabajar con la permacultura y las bioconstrucciones amigables con el medio ambiente que no solamente son económicas sino que tienen la particularidad de ser térmicas.



El objetivo de Martínez era construir un barrio ecológico y trabajar en un proyecto de turismo comunitario y que turistas puedan alojarse en este tipo de casas y mantener contacto con la naturaleza. Tras el puntapié inicial, varios vecinos de la zona optaron por construir sus casas de barro, e incluso tras la aprobación de una ordenanza se construye una parada de taxis con la misma técnica, buscando impulsar las construcciones amigables con el medio ambiente.



Las construcciones hechas con barro son más económicas y podrían brindar una solución rápida a las familias de escasos recursos, ya que solamente se necesitan maderas para la estructura, tierra, agua, paja y arena. Ofrecen aislación térmica y evitan la humedad dentro de las casas. “La mayoría de las personas asocian las construcciones de barrio con pobreza y en realidad tiene un bajo costo pero las terminaciones de cada construcción permite simular el barro e incluso con las paredes pintadas pasa totalmente desapercibida”, indicó Karina Pérez, propietaria de una parada de taxis que se construye con técnicas de bioconstrucción y será sustentable ya que las aberturas de la parada son parabrisas y ventadas de recuperadas de vehículos considerados chatarras.



Karina Pérez es oriunda de Tigre, Buenos Aires, y eligió Puerto Iguazú como su hogar hace tres años, su esposo se dedica al transporte de pasajeros y durante la pandemia comenzó a trabajar en los barrios más alejados de la ciudad de las Cataratas y, tras 18 meses de gestiones, logró la habilitación y el permiso para la construcción de la parada de taxis, la primera sustentable hecha de barro de la provincia.



“El municipio tiene un modelo estándar de paradas de taxi, nosotros solicitamos hacerla de barro, costó muchísimo que el Concejo Deliberante lo aprobara, ya que decían que la construcción de barrio transmite una imagen de pobreza y eso no está bien visto por el turismo, finalmente logramos que se aprobara y estamos trabajando para inaugurar el resguardo pronto”, explicó Karina Pérez.



La parada de taxis está ubicada en el límite del barrio Los Yerbales y Nuevo Iguazú sobre avenida Libertad, y ya genera curiosidad entre los vecinos que se acercan a preguntar las técnicas de trabajo e incluso muchos manifestaron que usarán la técnica para revocar paredes e incluso hacer hornos de barro.



“Cuando empezamos a pisar el barro los vecinos se acercaron para ver que hacíamos, nosotros explicamos en que consiste el trabajo, los beneficios de las construcciones de barro y sobre todo hacemos hincapié en que los costos son bajos y se pueden usar elementos reciclados como vidrios, botellas y pallets”, recalcó, y agregó que “uno de mis objetivos era vivir en una casa de barro, incluso cuando yo me mudé al barrio los Yerbales, era la idea, ahora con la construcción de la parada de taxis, estoy mucho más empapada del tema y la próxima construcción de barro será mi casa”.



El proceso de construcción de la parada de taxis ecológica comenzó hace unas semanas, con el armado de la estructura de madera, una parte del material fue donado y otra adquirida en la carpintería, gran parte de la madera es de pallets recuperados. Luego comenzaron a trabajar con paja y barro para comenzar a revestir las paredes, para ello acondicionaron un espacio para amasar el barro con los pies.



La próxima etapa de la construcción consiste en la instalación eléctrica para luego continuar con las terminaciones, revoque de las paredes con barro pero con el agregado de arena que evita que el barro se agriete dando una apariencia uniforma y lisa.



Las aberturas de la edificación sustentable fueron realizadas con un parabrisas recuperado de un automóvil y las ventanas de un Citroën clásico 3CV, además de las botellas de vidrio utilizadas como tragaluces para fomentar la reducción del consumo de energía eléctrica.

Por qué es importante la bioconstrucción

La mayoría de las personas pasa el 90% de su vida en entornos cerrados. Son estos entornos los que influyen constantemente en nuestro sistema biológico. Algunos de los beneficios de la bioconstrucción son:



-Hogares que respeten y mejoren la salud, siendo la salud el eje de la bioconstrucción.



–Construcción sostenible: en bioconstrucción «las personas se preocupan hoy, sin destruir los recursos y el mundo para los que vienen mañana». -Tanto la construcción como el uso de la vivienda tienden a ser respetuosos con el medio ambiente y lo más integrados posible en la naturaleza.



- La eficiencia energética es muy alta y requiere muy poca energía en su uso diario.