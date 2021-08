Advierten que la bajante del río y la crisis hídrica se extenderían al 2022

jueves 19 de agosto de 2021 | 5:30hs.

Las leves lluvias de la semana pasada trajeron un poco de alivio a la región. Sin embargo, no fueron suficientes para calmar la sequía extrema. Misiones es una de las provincias más afectadas, no sólo por el clima seco, sino porque uno de sus principales ríos, el Paraná, está sufriendo una de las bajantes más graves en casi 100 años.

Distintos análisis dan cuenta de que la situación no vislumbra una salida pronta, puesto que el clima seguirá el resto del año con una tendencia sin lluvias copiosas. En este sentido ya se advierte un verano complicado (más de lo normal) y se insta a la racionalización como primera medida general. Es que de seguir este panorama, los analistas anticipan que la crisis hídrica que vive Misiones en la actualidad podría prolongarse en los próximos meses e incluso durante el 2020, lo que acarrearía graves problemas, sobre todo para los sectores productivos.

Un ejemplo es la actividad ganadera, pues el déficit de pasturas afecta la alimentación de los animales en tiempos de destete y de servicio; por lo que prevén complicaciones y demoras en el celo para la temporada 2022 (ver Página 9).

Bajante extraordinaria

Desde el Instituto Nacional del Agua (INA), entidad que funciona bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se viene haciendo un seguimiento muy de cerca de la situación. Además de que se destinó dinero para obras hídricas en las provincias afectadas por la sequía, también se están haciendo importantes análisis para prever consecuencias más graves.

Al respecto, se refirió el presidente del INA, Juan Carlos Bertoni, quien indicó a El Territorio que la situación podría ir empeorando los próximos meses si las lluvias no se presentan de manera abundante. “Estimamos que la situación podrá ser un poco más crítica. Cuando avance el mes de septiembre, octubre, dependerá de las lluvias, no solo cuánto llueva, sino en qué zonas. Cuánto más próximo sea al territorio argentino, ya sea por la cuenca del Iguazú o del Paraná, mejor va a ser el reflejo que tendremos nosotros. Pero si las lluvias no son importantes y se manifiesten en la zona alta de las cuencas, no vamos a tener un reflejo de esos valores, habida cuenta que los embalses de Brasil están reduciendo su almacenamiento y va a haber una tendencia a recuperarlos. Entonces desde septiembre y octubre podremos tener una situación más crítica de la que tenemos ahora”, explicó.

“En la cuenca alta del Paraná, en Brasil, se está desarrollando una sequía histórica, que incluso los especialistas de Brasil la llaman la sequía del siglo. Hace más de 90 años que no se experimenta precipitaciones tan débiles.Pero si bien estamos con una bajante importante, nos estamos alejando de la crisis de hace unas semanas atrás, donde se estaba dando lo mismo que ocurrió en el 1944, que fue la bajante más crítica que tuvimos, y todo indicaba que nuestro río se iba a comportar igual. Hace dos semanas tenemos mayores aportes de Brasil y eso nos está alejando temporariamente. Los niveles son artificialmente más elevados que lo que estaríamos si no hubieran represas”, agregó.

Y remarcó que “de no ocurrir estas lluvias copiosas - y todo indicaría que no se producirían - es bastante probable que iniciemos el año que viene con niveles por debajo de los normales y la situación se prolongaría”.

Por su parte, Juan Borús, subgerente de sistemas de Información y Alertas Hidrológicas del Instituto Nacional del Agua manifestó que “la suma de vivencias nos hace ver que la situación es complicada y vemos para adelante una perspectiva desfavorable. En las Cataratas del Iguazú vemos un caudal de 1.200 metros cúbicos por segundo que podría ser la cuarta parte del caudal, y eso se va a notar cuando la capacidad de regulación de los embalses no pueda continuar al tener una disminución tanto del aporte del caudal del río Iguazú como del Paraná a través de Itaipú”.

“Los escenarios que tenemos por delante, cualquiera evaluación o análisis de simulación que se haga, indican que se continuará en bajante con difícil recuperación. Para que realmente se encuentre la solución se tiene que dar una normalización de las lluvias en toda la región - que incluye a Misiones - e incluso por encima de lo normal, lo que está lejos de ocurrir”, dijo.

Apuntó que “el escenario no tiene comparación salvo que uno se vaya a 100 años atrás, pero 100 años atrás toda la región era distinta, hoy la vulnerabilidad es mayor, somos muchos más dependientes de grandes ríos”.

Por eso, Bertoni llamó a utilizar este período complejo para realizar una fuerte concientización respecto a la racionalización, no solo del uso del agua, sino también de la energía, dos recursos que van intrínsecamente unidos.

Asimismo contó que el Ministerio de Obras destinó un fondo de emergencia de mil millones de pesos para colaborar con los operadores de sistemas de agua potable a lo largo del Paraná, “para prever y solucionar problemas”, concluyó.

Alerta por ola de calor

La Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad) emitió una alerta por altas temperaturas durante esta semana hasta el viernes 20 de agosto. Indicaron que las máximas pueden llegar a los 39° durante la jornada de hoy.

Por eso recomendaron la hidratación constante, .evitar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas, como alimentos y bebidas calientes; prestar especial atención a niños, ancianos y enfermos; usar ropa liviana y no exponerse al sol, entre otras pautas para evitar golpes de calor.