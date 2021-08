En Iguazú esperan con gran esperanza la pronta apertura del puente con Foz

jueves 19 de agosto de 2021 | 0:15hs.

Tal como lo anticipó el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, trabajan en el protocolo para la habilitación gradual del segundo paso de frontera más importante del país, el paso internacional del puente Tancredo Neves que antes de la pandemia registraba entre 17 a 20 mil tránsitos diarios, llegando a casi 40 mil los fines de semana largo de carnaval, Semana Santa y fin de año. Esta iniciativa llena de esperanzas a los diferentes rubros comerciales y turísticos de Iguazú ya que la apertura significaría el inicio de la recuperación económica de la región.

Según pudo saber El Territorio uno de los aspectos que está generando atraso en la culminación del protocolo es lo referido al centro comercial que se encuentra en la frontera. Es decir cómo regular el acceso y compras en el Duty Free Shop Puerto Iguazú. Esto está generando retraso en la confección del protocolo que esperan terminar cuanto antes.

Si bien en una primera instancia la apertura seria exclusiva para el ingreso de turistas que acrediten reservas hoteleras, en restaurantes y atractivos turísticos dentro del destino Iguazú, la noticia fue considerada como puntapié para el regreso de la actividad e incluso algunos operadores creen que se podría dar una apertura total para diciembre.

Las repercusiones

“Es una noticia que nos motiva, el destino Iguazú depende de las corrientes turísticas nacionales pero también ese paso internacional por turismo y comercio. Por otra parte, hemos perdido potencial enorme, ya que los turistas nos visualizan como destino conjunto y seguramente buena parte de la demanda eligió otros destinos en estas vacaciones, esperando la reapertura para visitar ambos lados de las Cataratas”, indicó Leopoldo Lucas presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).

Al mismo tiempo que agregó: “la posibilidad de una apertura del paso internacional mediante una prueba piloto consideramos muy positiva, el Gobernador se refirió a un corredor con pasaporte sanitario, con certificado de vacunación y test negativo, en línea con otras experiencias que se vienen dando en otros destinos del mundo”.

Por su parte, el sector comercial también celebra la iniciativa muy esperada por los comerciantes del centro de la ciudad aunque la apertura gradual no impactaría rápidamente en las ventas.

“Nosotros vemos como algo positivo la apertura, porque de la forma que sea, es importante que sea tratado el tema, si bien desde la Cámara de Comercio Iguazú entendemos que lo que le sirve a Iguazú es el comercio fronterizo, el ciudadano de Foz o Ciudad del Este que viene al supermercado, a la vinoteca, a locales tradicionales y restaurantes; no obstante, estamos subidos al barco de la apertura esperando que antes de fin de año se habilite el puente para cualquier fin, controlado, con todos los protocolos sanitarios que debe tener, que permita poner en funcionamiento la rueda económica de la ciudad”, dijo Leopoldo Lucas.

Asimismo Jorge Antonio, integrante de la Asociación Gastronómica Hotelera y Afines de Iguazú en diálogo con Radioactiva 100.7 indicó que “es la mejor noticia que podríamos recibir, por lo menos que se plantee el tema, hace unos meses no se hablaba de eso. Si bien hoy, el escenario es diferente, con el avance de la campaña de vacunación en Iguazú y Foz do Iguazú tiene previsto inmunizar al 100 por ciento de la población en el mes de agosto. Se habla de cierta seguridad sanitaria al momento de la prueba piloto, pero hasta el momento, no tenemos ningún detalle de cómo será la operatoria”.

Más capacidad en salud

Uno de los ítems necesarios para la apertura del puente Internacional Tancredo Neves para el gobernador Oscar Herrera Ahuad, es tener la capacidad de atención sanitaria ante el posible aumento de casos. Pera ello, el gobierno llevó adelante la construcción de un hospital modular en la ciudad de las Cataratas que está ubicado sobre avenida San Martín en cercanías al centro comercial. La obra civil culminó a fines del mes de mayo, sin embargo aún no se ha puesto en funcionamiento, debido a las modificaciones que se realizaron en el proyecto original.

“El hospital modular en realidad fue pensado como un centro de testeo y de observación, no como centro terapéutico. Nosotros por las características que tiene Iguazú hemos agregado la posibilidad de que sea un lugar también de internación rápida y recuperación”, explicó Herrera Ahuad.

Para cumplir con las funciones de centro terapéutico se realizaron cambios como la instalación del oxígeno. “Entonces estructuralmente no estaba considerado porque no estaba hecho para eso. Actualmente están trabajando y culminando la colocación de los ductos para dotarlo de oxígeno y de esa manera tenerlo operativo en poco tiempo”, indicó el mandatario provincial.

Actualmente el hospital modular cuenta con la mitad del mobiliario y con algo más de la mitad de equipamientos que están acopiados en un depósito en Puerto Iguazú, bajo estrictas normas de seguridad. Para el Hospital Modular, están previstas camas de terapia intermedia, con monitoreo de casos de mediana complejidad y en caso de que se den situaciones graves se derivarán al hospital local de Iguazú. Además, cuenta con una unidad de shock room muy moderna donde se va a poder atender no solamente a adultos sino también a pediátricos.

Cabe destacar que el proyecto del Gobierno Nacional de contención sanitaria tenía previsto un Centro de Atención Primaria en la zona primaria aduanera para realizar testeos en la zona de frontera, no obstante aún no se ha avanzado con la construcción que según pudo averiguar este medio no demandaría mucho tiempo ya que se trataría de una construcción similar a un conteiner adaptado.