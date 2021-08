Liga Profesional: con doblete del Chino Romero, Independiente ganó y se acomodó en la punta

sábado 14 de agosto de 2021 | 22:34hs.

Independiente volvió a la punta del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de visitante en el Gigante de Arroyito a Rosario Central por 2 a 1 en partido de la sexta fecha.

Silvio Romero, a los 26 y 47`minutos del primer tiempo, anotó los dos goles de Independiente; descontó Ignacio Russo a los 34 del complemento para Central, que jugó con un equipo alternativo por su compromiso del martes en la Copa Sudamericana.

En el comienzo del encuentro, Central salió decidido a hacerse del balón e imponer condiciones. Subió por el sector derecho con Fernando Torrent y Rafael Sangiovani, mientras Lo Celso sobre todo, y Covea buscaban hacer circular el balón con criterio. Igual, el primer remate al arco fue al de Broun, de Roa desde afuera del área que pasó cerca, luego de una pelota perdida por Luques y de dos toques rápidos por la izquierda canalla.

Por ese sector también llegó una trepada de Bustos que encontró los pies de Romero casi sobre las barbas de Broun, aunque el delantero rojo no definió bien. Fueron dos alertas, que mostraron que Independiente podía soportar la tenencia canalla y lastimar cuando se hacía de la pelota. E Independiente lastimó pasada la mitad de esa primera etapa, en una jugada con polémica.

Es que Infantino fue a buscar la pelota en el círculo central con Blanco, que no pareció cometerle falta. Y Barreto prácticamente rechazó desde su campo, pero la pelota fue derechito a Velasco que apareció solo corriendo por izquierda (no estaba en off side). El volante ofensivo encaró a Broun, lo eludió y se la cedió para que el goleador Romero sólo tuviera que empujarla a la red.

Lo que siguió fue mucho nerviosismo para el canalla y sobre todo venía desde el banco, donde el Kily González estaba incontenible. Y se transmitió al equipo en los minutos siguientes. De todas formas, con el empuje del pibe Luques intentó levantarse y volvió a equiparar el trámite. Y cuando logró meter la pelota en el área roja ya entrando en adicional, salió una contra letal. En tres toques Silvio Romero la tomó entrando de izquierda al medio y desde afuera del área se la picó a Broun. Golazo y al descanso 2 a 0.

En el complemento, recién con los ingresos de Alan Marinelli, Ignacio Russo y Lautaro Giaccone, Central tuvo un poco más de profundidad en sus llegadas y Lo Celso se sintió más cómodo con nuevos socios. Claro que siempre el equipo canalla dejó la sensación de que todo le costaba el doble que a Independiente.

Y cuando parecía que no encontraba el hueco, Independiente la perdió en mitad de cancha, Martínez Dupuy se la dio rápido al recién ingresado Russo y el delantero sacó un bombazo de afuera del área que hizo inútil el intento de Sosa.

De ahí hasta el final, Independiente sintió el cimbronazo, salió de su lugar de confort e intentó buscar el tercero. El arco se cerró finalmente para uno y otro equipo, aunque la punta del campeonato le quedó redonda al Rey de Copas que mira a todos desde la cima de las posiciones.