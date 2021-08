Fabián Cubero y Mica Viciconte eligieron Misiones para celebrar un nuevo aniversario

sábado 14 de agosto de 2021 | 18:33hs.

El noviazgo entre Fabián Cubero y Mica Viciconte tuvo que hacerle frente a varios escándalos. Y no porque entre ellos hubiera habido problemas, sino porque el futbolista nunca pudo terminar de limar sus asperezas con Nicole Neumann, madre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Sin embargo, a pesar de las idas y vueltas mediáticas, los abogados y las medidas cautelares que nunca les permitieron vivir su amor en paz, ambos acaban de cumplir sus primeros cuatro años juntos. Y, para festejarlo, decidieron hacerse una escapadita a Puerto Iguazú, Misiones.

"Feliz aniversario. 4 años", escribió Cubero en su cuenta de Instagram, arrobando a la ex Combate y acompañando el posteo con unas románticas fotos. Y agregó: "Amo haberte conocido, amo besarte, abrazarte, acompañarte. Brindemos por muchos años más. Te amo". Y ella le respondió con una larga fila de emojies con corazones.

Por su parte, Mica optó por compartir un reel en el que se los ve a ambos en un jacuzzi, dándose un beso. "Feliz 4 años de amor", escribió. Y luego, mencionando a Cubero, expresó: "Por más risas y momentos juntos. Mi gran compañero de vida. Te amo". Y ambas publicaciones, obviamente, de inmediato se llenaron de likes y comentarios con buenos augurios para la pareja.

Fin de un ciclo, inicio de otro

El sitio Teleshow replica que después de diez años de relación y una larga crisis, Cubero había confirmado el fin de su matrimonio con Neuman en mayo de 2017. "Esto arrancó con una crisis personal de ella, que viene desde el año pasado. Nicole empezó a tener dudas sobre su vida, sobre lo que quiere de acá en adelante. Estuvo haciendo terapia para ver qué le pasaba. Y yo estuve a su lado, siempre acompañándola, tratando de darle una mano para ver qué era lo que quería. Llegado cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos", había dicho en diálogo con Nosotros a la mañana.

En ese momento, el ex defensor de Vélez Sárfield se convirtió en uno de los hombres más codiciados de la farándula. Y, según sus propias palabras, se dedicó a disfrutar su soltería. ”Estoy picoteando”, decía cada vez que se lo relacionaba con alguna señorita. Sin embargo, los rumores que lo vinculaban a Viciconte empezaron a sonar cada vez con más fuerza. Ambos se habían conocido en agosto de ese mismo año, cuando habían coincidido en el evento de Un Sol para los Chicos. Y, aunque no quedaron en nada, se cayeron mutuamente bien y se lo hicieron saber a sus amigos en común.

Aunque durante varios meses negaron el romance, finalmente en marzo de 2018 blanquearon la relación. "Estamos dispuestos a apostar a este vínculo", dijeron. Y Mica confirmó que había sido su amiga Maypi Delgado, por entonces de novia con Santiago Ladino, ex jugador de Vélez, quien había oficiado de celestina invitándolos a los dos a compartir una cena en su casa. En abril de ese mismo año, en tanto, Nicole confirmó que había firmado su divorcio de Cubero. "Legalmente ya no tenemos nada que ver", afirmó la modelo en Cortá por Lozano. Sin embargo, lejos de aplacarse, a partir de ese momento los conflictos entre Neumann y Poroto fueron in crescendo. Y Viciconte nunca se mantuvo al margen.

Sin ir más lejos, hace unos días la actual conductora de Santo Sábado hizo un comentario escatológico relacionado a su vínculo con su ex y Mica no tardó en responderle. "Para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando perdés todo enfrente del otro…", dijo la actual novia de Manu Urcera tras asegurar que en una década de relación nunca había dejado que su pareja se enterara cuando iba al baño. Pero Viciconte le contestó: "Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano piensas agarrar al amor de tu vida?".