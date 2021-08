Se enteró a los 45 años que había sido una beba apropiada en Oberá, el periplo en busca de su identidad

jueves 12 de agosto de 2021 | 14:33hs.

Esta niña soy yo, ahora una mujer adulta que busca saber sobre su origen. Fue un secreto familiar. Fui y soy una hija amada por unos padres que buscaron tener una familia, unos padres que se hicieran responsables de mi vida y crianza con todo lo que eso implica. Pero también tengo otros padres que son los biológicos.

Nací por cesárea en Oberá, Misiones. En una clínica, en el año 1974. En el mes de septiembre me contaron que mi madre biológica es de origen humilde, que estuvo en el hospital internada y fue llevada a una clínica, donde nací. De 15 años (en relación a la edad que tenía su mamá biológica cuando ocurrió el nacimiento) al igual que mi padre biológico, de origen alemán y de 15 años también, le dijeron que fui un varón.

En mi nacimiento estuvieron mi padre de crianza, un gendarme y también una supuesta dueña de un negocio cerca del actual Oberá Tenis Club.

Necesito saber más sobre mi historia pero algunas personas hasta hoy no me dan más datos verídicos con los cuales pueda seguir avanzando en mi búsqueda.

Creo en la empatía de la gente y el amor de muchos que me conocen y confío que alguien pueda llegar a saber algo más. Solo necesito escuchar que pasó.

Secreto familiar

La publicación hecha por Susana Castillo en el grupo "buscadores de origen" en Facebook recogió cientos de comentarios, reacciones y compartidos, sobre todo de habitantes de Oberá, que en su historia pujante tiene un oscuro capítulo relacionado con la apropiación y venta de bebés.

"Hace dos años me enteré de que fui apropiada. Me contó una prima pero en realidad era un viejo secreto familiar. Nací en el año 1974 y hasta hace poco no se hablaba abiertamente como ahora de estos temas", empezó explicando Susana en una extensa charla que mantuvo con El Territorio desde Buenos Aires, donde residió toda su vida junto quienes considera "padres de crianza".

"Mi prima cuenta que mi tía, o sea su mamá, sabía la historia de cómo sucedió todo porque había estado en Oberá con mi tío (la pareja) que en aquel entonces era gendarme y ellos hicieron el nexo entre mi madre biológica y mis padres de crianza, que habían estado casados hacía 15 años, habían perdido embarazos, hecho tratamientos y no podían concebir. Entonces por la intervención de este tío gendarme es como yo llego a ellos", manifestó.

Sobre el miembro de la fuerza federal, clave en la compleja trama familiar, refirió que en base a lo que pudo averiguar "vivía en Posadas, pero lo iban trasladando a otras localidades de la provincia y como estaban al tanto que mis padres de crianza buscaban tener un hijo pero no podían, se ocupó de que sucediera".

El posteo con el que Susana oficializó la búsqueda de su identidad.

"Llegar a mi verdadera identidad"

La investigación personal que hizo Susana en casi dos años de búsqueda, la llevó a concluir que "mi mamá biológica tenía entre 15 o 16 años, era una mujer humilde y con rasgos aborígenes y mi padre también tendría la misma edad en aquellos años, descendiente de alemanes. Mi madre de crianza tenía como 30 años, así que hay unos 14 o 15 años de diferencia entre una y otra".

Sobre su madre de crianza apuntó que "es también misionera, se vino de allá (hacia Buenos Aires) a los 17 años para trabajar, conoció a su esposo y se casaron, es decir que ella conoce el contexto y las formas de cómo se hacen algunas cosas en Misiones y ante la imposibilidad de concebir este tío me puso en sus vidas".

"De cero empecé esta búsqueda, sin saber qué era una apropiación, una palabra bastante ligada al proceso militar pero eso fue lo que sucedió conmigo y Oberá lamentablemente tiene un historial grave en este sentido", dijo la mujer y en ese contexto añadió que "estoy haciendo terapia porque no es fácil enfrentarse a una realidad así debido a que si bien tengo una familia, a la que quiero mucho, existe también familia la biológica que necesito encontrar para llegar a mi verdadera identidad".

Susana siendo una niña, cuando ya vivía en Buenos Aires.

Muchas preguntas, pocas respuestas

"No tengo muchos datos más allá de los que mencioné sobre el año en que nací, las edades y características de mis padres. Mi tía (esposa del gendarme) que está grande, dice que no se acuerda y la verdad es que no sé si creerle, dudo de todo y de todos con este tema", lamentó Susana y en relación con eso añadió que "mi papá de crianza falleció cuando yo tenía 8 años, ahora mi mamá de crianza dice que todo lo arreglaron mi papá y mi tío gendarme, como que a las mujeres las dejaron aparte, es lo que coincide con mi tía y lo tomo con pinzas. ¿Le dieron un bebé y no preguntó nada, solamente hizo silencio?".

"Son contradictorios los sentimientos, yo la quiero mucho, es la mujer que me crió pero está en el centro de toda esta situación. Supe que estuvo internada en un sanatorio simulando haber parido pero en realidad la que parió fue mi mamá biológica en Oberá y no sé si hay algún registro de eso, si fue a parir sola, si alguien la acompañó", puntualizó.

Durante la charla la mujer reconoció estar bastante afectada por la situación, pero a su vez esperanzada y decidida a encontrar sus raíces.

"No tienen idea de cómo estas prácticas arruinan la vida, porque está el deseo de una madre que no puede tener hijos, la burocracia de la adopción y termina siendo más fácil la apropiación. No sé si hubo dinero o ayuda pero son muchas las preguntas y demasiadas pocas las respuestas. Yo a mi mamá de crianza la quiero, no sé qué hubiese pasado con mi vida si no pasaba esto y si bien seguramente habrá personas que piensan que no soy agradecida, la realidad es que no es así, necesito conocer mis verdaderas raíces, llegar a mi madre, a mi padre, encontrar a mis parientes de sangre", puntualizó.

Reconoció que con ese objetivo "puse una foto de cuando era chica porque a lo mejor tiene algunos rasgos más parecidos a mis padres biológicos, apunto a que mi madre vea y sepa que la estoy buscando, que estoy buscando mi identidad, un derecho tan básico que me negaron", y al final de la charla sintió la necesidad de volver a repetir: "Mi mamá de crianza va a seguir siéndolo, eso no va a cambiar, la voy a querer siempre, pero el deseo me moviliza a encontrar a la madre que me dio a luz en Oberá".