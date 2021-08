Falleció Eugenio Seewald, pionero de Puerto Rico

martes 10 de agosto de 2021 | 17:48hs.

En la mañana de hoy, la comunidad de Puerto Rico conocía la noticia del fallecimiento de Eugenio Seewald, de 91 años, pionero de esta comunidad y un adelantado de la época. Sus restos fueron velados en una funeraria local, para la posterior cremación a las 19.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de amigos, familiares, y vecinos que, según la última publicación de El Territorio, fue una “histórica personalidad con una mente inquieta”.

Es que Eugenio Seewald dejó una huella indiscutible en la comunidad, inventor, mecánico, apasionado de los fierros, y fabricante de cerradas y parrillas, personalmente visitaba a sus hijos para solucionar algún problema con el portón o la cerradura.

“Don Eugenio Seewald nos dejó físicamente hoy. Quedan sus enseñanzas y los aportes que hizo para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad que lo vio nacer. Lamento su deceso y les hago llegar mis condolencias a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, rogándole al Señor que les de fortaleza para enfrentar semejante pérdida” publicó en n su cuenta de Facebook, el intendente Carlos Koth.

“El recién amanecido día nos conmueve con la noticia del fallecimiento de Eugenio Seewald, una de las mentes más brillantes que tuvo la ciudad, además, ciudadano cabal y plenamente comprometido con el quehacer comunitario” inicia el relato de la revista Somos Puerto Rico, dirigida por la escritora Leonor Kuhn.

Eugenio nació el 12 de noviembre de 1930, sólo once años después de la fundación de la ciudad. Es heredero del espíritu emprendedor y progresista de don Alberto Seewald, quien, apasionado de los ‘fierros’, fue el primero en traer un automóvil, por impenetrables caminos de tierra, desde Posadas hasta la capital de la industria en 1933. Su padre también se destacó por haber sido el primer mecánico de la zona e inventor del primer vehículo ecológico a vapor utilizando desperdicios forestales. Su obra se preservó en Eugenio quien igual de creativo y pujante continuó en la industria automotriz secundado por sus hijos.

Recordamos la última entrevista que El Territorio logró con Eugenio Seewald, “Yo tenía unos 8 o 9 años y me gustaban los aviones. Entonces, le dije a papá ‘quiero ir a Córdoba para aprender la mecánica de avión’, me respondió: ‘acá hay suficiente trabajo’. Y me quedé nomás. Empecé a atender camiones y viajaba a otras localidades. Luego el Club de Aviones de Puerto Rico compró uno, entré a estudiar para ser piloto y viajaba a los services en la aeronave. Toda esa práctica me ayudó mucho porque después seguí atendiendo los aviones acá, los frenos, aire-acondicionado, entre otros dispositivos”, comenzaba recordando Eugenio.

Esos conocimientos lo afianzaron en la mecánica automotriz ya que, recuerdan sus hijos, en más de una oportunidad pudo resolver fallas de fábrica e incluso ingenieros de las automotrices se acercaron a aprender sus técnicas.

“Allí ya comencé con los inventos. Las cajas tenían hasta tercera nomás, yo les ponía cuarta y lograba un mejor resultado en consumo, en camino de tierra un 20% menos.Después hice otra caja con una quinta. Las fabricaba con la manija del colectivo”, había detallado.

La noticia de su muerte deja un gran vacío en la comunidad, que lo recuerda como un gran pionero, nacido en la colonia, que dedicó su vida a los fierros y al quehacer comunitario.

