Misiones y su gente llegó a la pantalla española

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Misiones llegó a la televisión gallega el fin de semana pasado a través de una colaboración del posadeño Rodolfo Romero, quien realizó una entrevista en Candelaria sobre la celebración del Xacobeo e hizo llegar a los españoles el video.



“Nos llegan mensajes de todo el mundo y la semana pasada un espectador no sólo envió un mensaje, sino que envió un reportaje de cómo viven en Argentina el Xacobeo, tenemos que darle las gracias a Rodolfo Gabriel Romero”, dijo el director del programa Sabadeando, que fue quien presentó la nota realizada a la profesora de Historia Mariela Castro, asesora mundial del Xacobeo.



Hace 32 años en Candelaria se realizan anualmente alfombras florales, ritual que nació como una idea traída desde las Islas Canarias por la profesora Edita Mussard y se volvió realidad gracias al trabajo conjunto y sostenido de profesores, estudiantes y familias del Bachillerato Orientado Provincial N°5 y que logró pasar a ser parte de la historia vivida no solo de una escuela, sino de toda la ciudad.



“El Xacobeo se realiza cada vez que un 25 de julio cae domingo. En el círculo de la alfombra se puede ver donde estamos, y la cantidad de kilómetros que nos separan de Santiago de Compostela, que son 9184 kilómetros. Para la realización de la alfombra se usaron cerca de 2 mil flores”, empezó explicando la docente en la entrevista que está publicada en www.crtvg.es/tvg/programas/sabadeando (programa 5).



Si bien esta fue la primera colaboración de Romero, el joven busca seguir aportando contenido de interés a la televisión española y así además, dar a conocer un poco más de Misiones.



“Hace dos años descubrí la televisión de Galicia y me gustó. Mi idea es contar lo que pasa en esta zona, mostrando lo que sucede en Misiones. A través de mi instagram @rodolfogaabriel voy a anticipar la próxima vez que colabore en el programa”, dijo Romero, que además tiene un canal de youtube donde muestra diferentes destinos del mundo y también a Misiones (RodolfoGrabrielRomeroTv).



El programa Sabadeando se emite los días sábados a la tarde (hora española) y Romero se mostró muy agradecido con el equipo del programa por mostrar lo que sucede en nuestra provincia que, esta vez, se trató de una alfombra que representa una festividad tradicional de Galicia.