JJOO: "Es un placer jugar con España esta final", reconoce el futbolsita Dani Alves

viernes 06 de agosto de 2021 | 8:21hs.

El lateral brasileño Dani Alves valoró este jueves jugar la final Sub-23 contra España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la que su seleccionado buscará ser bicampeón tras el oro de Río de Janeiro 2016.

"Es un placer llegar a la final con España. Sabes del amor que yo tengo por ese país, por todo lo que me dio; una parte mía es española", reconoció el exjugador del Barcelona y del Sevilla.

“Poder enfrentarme y jugar contra una Selección que conozco muy bien te da una cierta ventaja. Conozco la forma de jugar, los jugadores, la identidad de España de proponer juego", continuó el brasileño en conferencia de prensa.

Brasil conquistó su primera medalla dorada en Río de Janeiro 2016, con Neymar como figura, y buscará la segunda desde las 8.30 (hora argentina) el sábado próximo.

"Todos merecemos estar en este día, pero tenemos que intentar merecer más que ellos. Ninguno merece más estar en esta final, hemos hecho las cosas muy bien y nos queda ese pasito más y poner todo lo que tenemos para intentar lograr el sueño que tenemos de ganar la medalla de oro”, afirmó el defensor oriundo del norteño estado de Bahía.

Asimismo, Alves no se bajó de su posible presencia en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de sus 38 años, cumplidos el pasado 6 de mayo, y expresó: "No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado".

Brasil se impuso en el grupo D con 7 puntos luego de superar a Alemania (4-2) y Arabia Saudita (3-1) e igualar con Costa de Marfil (0-0), y en cuartos de final eliminó a Egipto (1-0) y México (4-1 por penales, igualó sin goles en los 120 minutos).