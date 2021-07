Sniechowski ganó la primera serie y largará segundo la final de la Clase 3

sábado 31 de julio de 2021 | 17:41hs.

Otra vez el obereño Tomas Sniechowski (Ford Focus) es candidato a ganar la final de la Clase 3 del Turismo Pista. Ahora buscará la victoria en el Autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la quinta fecha.

Sniechowski venció en la primera serie de la Clase 3 luego de haber largado desde el tercer lugar. El obereño realizó una buena largada para ubicarse segundo después de la primera curva. El líder era Ramiro Alcaine, pero se pasó en una curva en la segunda vuelta y fue superado por Sniechowski, quien tomó la punta y no la largó más hasta ver la bandera a cuadros.

La salida del auto de seguridad por el toque múltiple donde estuvieron involucrados, Ramiro Alcaine, Martín Fierros y el misionero Luciano Viana (Toyota Etios), hizo que Sniechowski vea condicionado su posibilidad para largar adelante en la final.

“Pude largar muy bien y tomar el segundo puesto. Intenté un par de veces pasarlo a Ramiro Alcaine, pero vi que se le movía mucho así que esperé y cuando se fue afuera me tiré a pasarlo para evitar cualquier roce. Después me dediqué a hacer mi ritmo y cuando miré para atrás me di cuenta que hice una luz, pero una lástima el auto de seguridad, que nos va a hacer largar entre los tres. Cuando se relanzó Lestard andaba mejor en una parte del circuito y yo en otra por lo que pude controlarlo bien. Nos pudimos llevar la serie, sumar puntos para el campeonato, y mañana largamos adelante. Esto es mérito del equipo que me entregó un gran auto y va dedicado a mi familia y los auspiciantes que hacen posible que estemos acá”, explicó Sniechowski.

En la misma serie, el piloto de Puerto Iguazú, Rudito Bundziak (Nissan March) llegó en la sexta posición y ganó un puesto.

En la segunda serie, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) llegó en la décima posición en pista, pero fue sancionado por un toque con Cristobal Riesta y quedó en 13° posición. La segunda serie quedó en manos de Lucas Petracchini (Renault Clío).

“Tuve una buena largada pero después se tiran todos en la curva uno me pegan y quedo mal ubicado y lo toco a Cristobal Riestal, a quien le pido disculpas. Después me pude acomodar y avanzar unos puestos. Estoy bien sancionado y mañana buscaremos avanzar”, explicó Blasig.

Por su parte, Jorge Possiel (Nissan March) venía bien ubicado entre los diez primeros, pero en el giro final cometió un error tuvo una salida de pista y cayó a la 15° posición.

“Sobre el final el auto perdió un poco de rendimiento y cometí un error, me fui afuera en una curva por suerte lo pude sacar y terminar. Mañana buscaremos avanzar y terminar”, comentó Possiel.

Otro que anduvo muy bien en las series fue el obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Focus), quien hizo una buena remontada en la tercera batería de la Clase 3 y llegó en la séptima posición.

Urrutia largó 11° luego de una complicada clasificación y desde la primera vuelta buscó avanzar posiciones.

Cuando salió el auto de seguridad se ubicaba en la décima posición. Luego de dos vueltas del auto de seguridad por la rotura del motor de Diego Presta Urrutia siguió avanzando hasta ver la bandera a cuadros en la séptima posición. Por su parte, el posadeño Iñaki Beitia (Renault Clio) terminó su primera serie en la 13° posición. La tercera serie fue ganada por Jonathan Baldinelli (Chevrolet Onix) y fue la más lenta.

Así la grilla de la final tendrá a Tomas Sniechowski ganador de la primera serie largando desde la segunda posición junto a Lucas Petracchini, que venció en el segundo parcial, que fue el más veloz.

Bustos fue 5° en la Clase 2

En la Clase 2 se volvió a destacar el apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka) quien terminó en la quinta posición en la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Pista.

La batería quedó en manos de Alejo Cravero (VW UP), quien ganó por primera vez en la categoría. Bustos hizo una serie de menos a más y se ubicaba en la séptima posición gran parte de la serie. En el giro final aprovechó los roces de los cinco primeros para meterse y ver la bandera a cuadros desde la quinta posición.

“Supe esperar el momento porque se venían pegando delante mío y en la última curva, aproveché que se molestaron y gané dos lugares para quedar entre los cinco primeros”, explicó Bustos.

Por su parte Abente venía avanzando en el parcial luego de largar en la 14° posición y llegó a estar en la 12° posición. Pero en el 4° giro un toque con Federico Viva lo sacó de la pista y cayó a la 15° posición donde vio la bandera a cuadros.

“Venía haciendo una buena serie avanzando y alguien le pega a Viva y me pega y me saca y ahí perdí todo lo que había avanzado, una lástima mañana buscaremos avanzar en la final”, comentó Abente.

La primera serie de la Clase 2 quedó en manos de Fabricio Scatena (Chevrolet Corsa) y la tercera quedó en manos de Franco Fauret (VW UP), que fue la más rápida de las tres.

Mañana, la Clase 2 y la Clase 3 disputarán sus finales que se podrán ver por la pantalla de TyC Sports Play.