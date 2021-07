Continúan el trabajo fuerte pese a la angustia

sábado 31 de julio de 2021 | 8:15hs.

En Capioví, una pareja trabaja hace más de 20 años en el rubro lácteo. Se trata de Erna María Lenz (68) y Cirino Lunkes (71), quienes aunque haga calor o frío, continúan en la actividad, llevando a domicilio o vendiendo en la feria franca de la localidad. “A veces cuesta levantarse temprano y más aún a nuestra edad, de todas formas siempre estamos firmes a pesar del frío que estuvo haciendo estos días”, dijo Erna.



El trabajo mutuo que hacen es día a día, ya sea en la chacra donde viven, como así también salir a vender los productos. La pareja no solamente vende leche de vaca, sino también los derivados de la misma, como ser ricota y queso, crema y dulce de leche.



“Los sábados siempre estamos en la feria franca los dos, en tanto que los miércoles hacemos reparto casa a casa, hay días que se vende más y otras veces menos, pero lo importante es que siempre tenemos compradores”, dijo la mujer.



Haciendo referencia a las últimas heladas y sequía , Cirino comentó que “a nosotros nos perjudicó mucho, las vacas no tenían pastura para alimentarse ya que quedó todo seco, por lo que tuvimos que vender otros animales para comprar alimentos”.



La pareja advirtió que debió adquirir maíz para las vacas para poder alimentarlas y que puedan producir leche.



Producción en Jardín



En Jardín América la pareja Eunice Ferreira y José Bauloski comenzaron hace dos años a producir y vender leche de vaca.



“No es la gran cantidad porque no tenemos muchos ejemplares, porque no estamos en condiciones de tener varias vacas lecheras para mejorar la venta o hacer productos derivados de la leche”, argumentó la mujer. Su esposo añadió que para ello se debe contar con muy buena pastura para que se puedan alimentar. “Tenemos por el momento vacas comunes, hacemos lo que podemos para mantenernos y más ahora en estos tiempos con helada y mucha seca”, precisó.



Ante esta situación complicada, brindan alimentos a las vacas como para que puedan seguir produciendo leche a pesar de que no hay pasturas.



“Hay veces que le damos de comer ya que las últimas heladas quemaron todo el pasto y parece que a veces no es suficiente, por lo que la producción merma mucho. “Hay que tener en cuenta que algunas de ellas tienen terneros y ofrecen la leche a sus crías”, comentó el hombre y dijo que ante la falta de pasto, intentan que los animales no decaigan, porque sino es muy difícil recuperarlos.



La mujer incluso contó: “Hay veces que no tengo mucha leche de vaca para vender, pero prefiero que ellas estén bien, que no estén tan delgadas porque no es bueno tener un animal así”. Y refiriéndose a la sequía agregó: “Ojalá pronto vengan abundantes lluvias para poder repuntar toda la producción que tenemos en cuánto a frutas y verduras, como así también en la alimentación de animales, además queremos mantenerlos lo más y mejor que podemos”.