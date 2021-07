Un frío que pone la piel de gallina

jueves 29 de julio de 2021 | 6:00hs.

‘Así han cambiado los tiempos, doña Clota, antes la vida de una gallina era fácil: nace, come maíz y gusanitos, pone huevos y cuando se hace grande, la mandan a una pileta de agua caliente. Ahora, con tanto alimento procesado, aparecen el cubito de caldo, las formitas, las hamburguesas y quién sabe qué más. Hasta parece que inventaron el helado de pollo, por eso nos mandan a caminar con semejante helada. O a lo mejor usan nuestros huevos para enfriar bebidas. Mire cómo se me ponen las plumas, ¿o se piensa que soy colorada natural? Pero a nosotras no nos complica tanto, fíjese en las vaquitas, que con este hielo se quedan sin pasto para comer. Y no creo que puedan inventar la leche en cubitos’.