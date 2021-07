Aplauso sostenido

jueves 22 de julio de 2021 | 6:01hs.

Tras la grata alegría de tener a dos misioneras en la final del torneo femenino de fútbol profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La campeona Cecilia López, con San Lorenzo, y la subcampeona Yamila Rodríguez, con Boca, fueron homenajeadas ayer en Posadas.



El Club Educación fue epicentro para el agasajo de las dos jugadoras formadas en el Club Huracán, como Globitas, bajo el mando del DT Héctor “Chino” Torres.



“Venir acá y festejar con todos, con mi familia y recibirme con el agasajo me encanta. Es un mimo para mí y para Yamila, estoy muy contenta y me voy con un diplona, hace mucho no tenía uno”, compartió la campeona.



Asimismo, Cecilia agradeció el gesto: “Estoy feliz por todo, por el recibimiento porque no a cualquiera se le hace esto y se valora mucho”.



En la oportunidad, ambas salieron a la cancha bajo los aplausos de las jugadoras locales, recibieron un reconociemiento por parte de Huracán y luego se pusieron los pantalones cortos para el amistoso combinado entre las chicas que se emostraron emocionadas por poder jugar con dos protagonistas del fútbol argentino, que empezaron como ellas.



Luego compartieron un almuerzo organizado por el Chino Torres, que agradeció la especial predisposición de Club Educación, con su presidenta Úrsula Rodríguez. “Jugaron como en los viejos tiempos y después dieron una charla. Fue una jornada muy linda. Estuvimos de fiesta”, señaló Torres.



Además, por la mañana, ambas futbolistas fueron reconocidas por el Ministerio de Deportes como ‘Ciudadanas deportivas destacadas’ de la provincia por su la trayectoria y desempeño en los torneos de primera división de AFA.



La final fue hace una semana en Deportivo Morón y ambas estuvieron frente a frente en la final del Apertura en la que venció el Ciclón por 3-2 en la definición por penales, luego del 1-1 en el tiempo regular.



Cecilia (25) juega de defensora y también fue en marzo campeona en futsal con el Ciclón; en tanto, Yamila (23) fue campeona con Boca en el torneo pasado, en enero, y fue parte de la selección argentina, con medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 incluida, y torneos internacionales desarrollados el año pasado.