Sabrina deja ‘A la tarde’ a sólo días de su debut como panelista

martes 20 de julio de 2021 | 6:00hs.

Sabrina Rojas no continuará formando parte del panel de A la tarde, el ciclo de América TV que conduce Karina Mazzoco y que cuenta con panelistas permanentes e invitados.



A una semana del debut del ciclo formato magazine, desde la producción confirmaron que la actriz y modelo no llegó a un acuerdo y decidió dar un paso al costado, señala un artículo de La Nación Espectáculos con información de la periodista Fernanda Iglesias.



“No va a seguir. Lo que más le complica es la vuelta, porque el programa termina a las 18, llega a las 20 a la casa porque la Panamericana a esa hora es un desastre. Es una decisión personal, porque no quiere estar tantas horas fuera de su casa”, explicaron a La Nación de la producción de América. Además, confirmaron que será el relacionista público Gabriel Oliveri quien tome su lugar a partir de esta semana.



El sábado, Rojas había dado a conocer los motivos por los que se había ausentado el viernes del programa, del que sólo participó en cuatro envíos, y dejó entrever que posiblemente ya no se reincorporara. “No renuncié, estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio. (...) Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver, en horas pico. Termino llegando ocho menos veinte (de la noche) y se me está complicando con eso”, detalló la actriz y modelo.



“Estamos ahí, viendo cómo lo podemos solucionar. Si no se puede, voy a priorizar a mi familia, pero es solo cuestión de horarios, nada más (...). Estamos viendo la posibilidad de participar un par de días… Yo tengo ganas de estar y ellos también. Es una cuestión de horarios y de madre culposa que quiere estar”, aseveró Rojas también a La Nación.



“No fui porque se me complicó quién iba a buscar a los chicos al cole”, insistió sobre su ausencia del viernes, en el quinto programa al aire del magazine. “Estoy en charlas con la producción porque se me complica por la distancia. Ahora que empieza la escolaridad completa, los dejo a la mañana y los veo solo para cenar y darles un beso de buenas noches. Es solo por el horario”, remarcó como para dejar claro que se va en buenos términos.



Y tal como había acordado, la actriz habló ayer con la producción para ver si podían llegar a algún tipo de acuerdo, pero al parecer eso no fue posible.



De todos modos, como para no dar lugar a rumores sobre alguna incomodidad con sus compañeros de trabajo -además de Mazzocco, en el panel se encuentran Flor de la V, Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo, Débora D’Amato, Diana Deglauy y Ezequiel Campa-, Rojas señaló: “Tengo buena onda y la mejor con todo el mundo. (...) Tengo cero conflicto con nadie, ya les dije que si no me llego a reincorporar, que me inviten a las cenas”.



Momento de reorganizar

Sabrina, que recientemente se separó de Luciano Castro, con quien tiene dos hijos de 7 y 6 años, había explicado en su momento que “nos separamos como pareja, no como familia”. Y sobre la ruptura de la relación luego de diez años y varias crisis superadas contó, “nosotros somos una pareja que hemos renacido de todo. Nos separamos varias veces, pero esta es la primera vez que Luciano se muda. Es la primera vez que se va”. A pesar de la armonía con la que vivieron todo, el momento en que Castro dejó la casa fue muy difícil para todos, en especial para sus hijos. “Había que charlarlo con ellos, y lo hicimos, con mucho amor por los niños”.