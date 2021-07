Santi Maratea impulsa tres nuevas causas solidarias

sábado 17 de julio de 2021 | 6:00hs.

A Santi Maratea no lo frena nada ni nadie. Está decidido a seguir ayudando a la gente y ahora se puso otras causas al hombro.



A través de su cuenta de Instagram, desde la que el influencer lleva adelante acciones solidarias junto a sus millones de seguidores que se prenden a la causa, reveló que ahora necesita recaudar 400 mil dólares, que serán divididos entre tres personas.



El primer caso es el de Federico Ledezma, un nene cordobés de seis años que necesita viajar a España junto a un médico para iniciar un tratamiento que cuesta 320 mil Euros.



El pequeño tiene un neuroblastoma de grado cuatro en el riñón izquierdo y su familia acudió al joven instagramer para hacer conocida la causa y así lograr el apoyo de la gente.



“En septiembre le hicieron una ecografía donde detectaron que hay algo en uno de los riñones. Se le hizo quimioterapia y un autotrasplante de médula. Estaba avanzando bien pero tuvo una recaída”, explicó su mamá en un audio que compartió el influencer, dando información sobre el primer caso.



La colecta también es para Ezra, un bebé con cáncer que necesita 17 mil dólares por mes durante 15 meses.



Su enfermedad se trata en los Estados Unidos, pero afortunadamente él ya se encuentra allí. Lo que Maratea desea es aportar cuanto antes la cobertura por 90 días, mientras se va juntando el resto de lo necesario para que el pequeño y su familia puedan seguir con el tratamiento.



“Con esta noticia estamos llorando desde la mañana. No sólo nos confirmaron el turno para que Ezra comience el lunes con la terapia... Santi Maratea escuchó nuestro pedido y nos va a ayudar. Juro que no damos más de alegría. Nos abrazamos y nos permitimos sentir un alivio que hace mucho no sentíamos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes esto es posible. No solo nos ayudan económicamente, sino que emocionalmente nos apoyan y son nuestros pilares. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, escribieron con emoción desde el Instagram donde comparten información del nene.



En tanto, sobre la tercera causa, Santi no quiso dar detalles todavía.



Sin embargo, anticipó que lo hará en breve, para que cada uno de sus seguidores esté al tanto de los procedimientos, como lo comparte siempre, de manera transparente desde las redes.



Fue a principios de julio cuando comunicó con alegría que había logrado recaudar $35 millones para ayudar a la ONG Trans Argentinxs. El dinero será destinado a una fundación, un observatorio y la compra de una casa que contenga a todos aquellos menores trans que lo necesiten.



“En esta colecta se demostró que ustedes hacen mucho más que poner plata. Gracias por bancar las causas, en muchos casos gracias por predisponer sus cabezas a escuchar nuevos puntos de vista y ayudar. Gracias por poner hasta los últimos 4 pesos que les quedaban, gracias de verdad wachis”, escribió en aquel entonces sobre la última causa costeada por miles de seguidores del influencer.



Lautaro Lucas Cruz, cofundador de la ONG Trans Argentinxs, también expresó su emoción: “A mí me enseñaron que para construir debía bajar mi escudo, poner una mirada más allá de lo que se ve, y ahí en el punto más alto de la vida, comprender que todos los días se puede ser una mejor persona. ¡Lo logramos! Cumplimos el sueño de muchas infancias, adolescencias, familias y amigxs. Hoy hicimos historia Santi Maratea”.