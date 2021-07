Ezequiel Garay dijo basta y le puso fin a su carrera deportiva

sábado 17 de julio de 2021 | 6:01hs.

El defensor Ezequiel Garay (34), subcampeón con el seleccionado argentino en Brasil 2014 y oro olímpico en Pekín 2008, anunció su retiro del fútbol profesional por una lesión en su cadera.



El marcador central reveló que hace tres años lucha “en silencio” contra una coxastrosis -inflamación de un cartílago de la cadera-, la que le provocó “dolores fortísimos” e incluso problemas “para caminar”.



“En febrero de 2020 se sumó otra grave lesión (rotura de ligamentos en la rodilla derecha) de la que me recuperé, a tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta. Pero no puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo”, explicó en un comunicado.



El día de esa lesión en la rodilla, el 1 de febrero del año pasado, Garay jugó su último partido profesional como futbolista com Valencia de España en la victoria sobre Celta de Vigo por La Liga.



Antes de su ciclo en ese club, que comenzó en 2016, el rosarino jugó en Zenit de San Petersburgo (2014-2016), Benfica de Portugal (2011-2014), Real Madrid (2009-2011), Racing de Santander (2005-2009) y Newell’s (2004-2005). En la selección tuvo una extensa trayectoria con buenos resultados en todas las categorías.