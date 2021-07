El Polaco volvió a la pista y se quebró al recordar a su padre

miércoles 14 de julio de 2021 | 6:00hs.

Al borde de las lágrimas, Ezequiel ‘El Polaco’ Cwirkaluk, se presentó para bailar en La Academia de ShowMatch quince días después de la muerte de su papá.



“Gracias por todas las palabras. Me acompaña mi familia, mi vieja. Mis hijas. Agradecerle a Barby. A las mamás de las nenas”, dijo el cantante señalando a su familia al costado de la pista. “Uno de los últimos programas donde mi papá fue feliz. Cuando pasé a la final del 2016 me vio feliz en esta pista. Gracias por recordarlo siempre”, dijo en relación a Jorge Carlos Cwirkaluk, que falleció el 24 de junio pasado a los 59 años. “Quiero recordarlo con una canción que le hice para él. Y para los jóvenes que dicen mañana, y ahora no esta más y es triste. Gracias por el espacio”, dijo quebrado antes de cantar desde el piano un tema compuesta especialmente para su papá.



Luego, con su hermano Jonathan homenajearon una vez más a su padre: así, juntos hicieron una versión de “Cómo saber si te amo”, de Leo Dan, uno de los artistas favoritos de Jorge.