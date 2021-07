"Hasta ahora me sigo preguntando cómo los que tienen que cuidar a la gente van a matar", el dolor de la mamá de Nano

viernes 09 de julio de 2021 | 13:28hs.

"Que paguen, que reciban una condena ejemplar. Eso es lo que más quiero y me voy a quedar un poco más tranquila, aunque a mi hijo nadie me va a devolver. Hasta ahora me sigo preguntando cómo los que tienen que cuidar a la gente van a matar. Si hacían las cosas bien, si lo llevaban detenido un mes, dos años, cinco, no importa cuanto, mi hijo estaría conmigo en estos momentos. Pero lo asesinaron y ambos tienen que ser condenados".

Francisca Amarilla es mamá de Arnaldo Alejandro "Nano" Amarilla (33), asesinado en un operativo policial realizado en la madrugada del 1 de julio de 2018 en el barrio A3-2 de Posadas.

Por el crimen el sargento de la Policía de Misiones, Emanuel Esteban Soley (36) y el oficial subayudante David Salomón Villalba (32), ambos con prestación de servicios en la comisaría Décima de la capital provincial, deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder como coautores del delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones.

Lo dictaminó en las últimas horas la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia, confirmando la elevación a juicio de la causa que había sido dispuesta meses atrás por el titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor y de esta forma los dos policías podrían recibir una pena de prisión perpetua.

"Ya pasaron tres años y siempre esperando que la Justicia avance hacia la condena para estos asesinos. Espero que mi hijo tenga la justicia que merece y ruego a Dios que no pase más un caso como este en la sociedad, que no sufran otras familias todo lo que sufrimos nosotros", añadió Francisca.

Soley preso, Villalba libre

Si bien la reciente resolución alcanza a los dos acusados, solamente Soley, sindicado como quien efectuó los dos disparos con la escopeta policial teniendo a Amarilla de espaldas, aguardará el proceso privado de la libertad.

Cabe señalar que al principio la fiscal subrogante Patricia Clerici imputó a Villalba una participación secundaria, pero tras asumir en el cargo, el fiscal Casals analizó el expediente y consideró que éste también debía responder como autor al argumentar que al ser el efectivo de mayor rango en ese operativo tenía la potestad de frenar el accionar de Soley, pero no lo hizo, lo que desde el principio la familia de la víctima marcó pero sin injerencia en la primera fiscal.

"Mucha gente le quería a mi hijo, como así otra que no. Pero antes de justificar el asesinato como hubo personas que al principio lo hicieron, tienen que pensar que a cualquier otro chico, ahora mismo, le puede pasar lo mismo porque hay policías que no tienen preparación. Ni a mi peor enemigo quiero que le pase eso, es muy feo, uno queda muy mal", manifestó la madre con la voz quebrada.

"El dolor que uno tiene es tan grande, ellos son los culpables y tienen que pagar", reiteró Francisca y reveló que su nieto (hijo de Nano) "está resentido, con mucha angustia y también me pregunta '¿Cómo los que tienen que cuidar a la gente van a matar?' pero no tengo respuestas".

Dos policías a juicio por gatillo fácil