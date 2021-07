Análisis de fiebre amarilla dieron negativo pero continúa la alerta

jueves 08 de julio de 2021 | 1:13hs.

En simultáneo a la pandemia por Covid-19, la vigilancia a otros arbovirus como dengue y fiebre amarilla se mantiene vigente, sobre todo en la región NEA. El Ministerio de Salud Pública de la Nación determinó que continúa la alerta epidemiológica por riesgo de fiebre amarilla, dados los casos que se registraron ciudades de Brasil cercanas a la frontera argentina.

Asimismo, desde Nación a través de su Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 24 (del 13 al 19 de junio) establece que las muestras con sospecha de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti como tres sospechas de epizootias para ejemplares de monos carayá, dieron negativo. En ese contexto, Misiones ocupa un escenario clave y está bajo la lupa por su condición de provincia fronteriza. Los municipios de San Pedro, Pozo Azul y San Antonio fueron escenario de operativos de vacunación como de rastrillaje de monos que ofican de centinela.

"Para esta temporada, desde la semana epidemiológica 31 del 2020 a la semana epidemiológica 24 de 2021, se han estudiado once casos con sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires (este último con antecedente de viaje). Todos ellos con pruebas negativas. Asimismo, en la provincia de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias para ejemplares de monos carayá (Alouatta caraya), reportadas durante el 2020, y una en el 2021, en Corrientes (semana epidemiológica 23). Todas ellas con resultados negativos", describe el boletín al cual accedió El Territorio.

"Se recuerda que, a raíz de la presencia de epizootias positivas para fiebre amarilla en Brasil, cerca de la frontera con Argentina, se encuentra vigente un alerta epidemiológica que insta a fortalecer la vigilancia de la enfermedad, en particular en zonas de riesgo" determina el documento y agrega que "en Argentina, no se registra fiebre amarilla desde 2009".

Situación en Brasil

"Actualmente el virus se concentra principalmente en la región sudeste del país. Los estados limítrofes de Paraná y Santa Catarina, registran circulación viral desde 2018. Desde el inicio de la temporada en julio de 2020, hasta el 2 de junio del presente año, se reportaron en Santa Catarina ocho casos confirmados de fiebre amarilla en humanos (tres de ellos, fatales)", señala el informe de Nación.

"En cuanto a epizootias, se confirmaron 128 casos, de los cuales 120 ocurrieron en el 2021. Entre éstas se encuentra la de Palma Sola, a 30 km de la frontera argentina y que demuestra la progresión de la circulación del virus, que se encontraba a 70 km en el mes de noviembre de 2020, en los municipios de São Bernardino y São Lourenço do Oeste".

"Para el mismo período, al día 26 de mayo del 2021, en el Estado de Paraná, no se han registrado casos de fiebre amarilla humanas desde julio del 2020. Mientras que, para epizootias, se confirmaron 17 casos", concluye el documento.

Monitoreo vigente

En San Pedro, la situación epidemiológica por la fiebre amarilla está controlada, mediante rastrillajes e inmunización a la población que se encuentra en la zona de riesgo, con principal hincapié en la zona de Piñalito, que se encuentra a poca más de 30 kilómetros del último caso registrado en la zona de frontera con Brasil. Las tareas y monitoreo continúan vigentes con la colaboración de los colonos.

Las tareas en el municipio de San Pedro y Pozo Azul, en la zona rural comenzaron a mediados del 2020 ante epizootia en municipio de Brasil que hace frontera con Misiones, logrando una cobertura del 100% a las personas que se desenvuelven en la zona de riesgo, que contempla los obrajes y colonias.

Entre las zonas donde estuvieron trabajando especialistas del Ministerio de Salud de Nación, de Misiones, el Ministerio de Ambiente de Nación y el Ministerio de Ecología, realizando monitoreo de primates y cazando mosquitos para detectar la presencia de fiebre amarilla se encuentra: Piñalito, Paraje Nueva Esperanza, picada San Miguel, Semillera, Yabotí hasta Piñal Seco como así también Esmeralda I y II y Picada Unión. z