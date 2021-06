Cayó hasta 40% la producción de cítricos este año en Misiones

jueves 24 de junio de 2021 | 6:04hs.

La citricultura de Misiones atraviesa tiempos complejos. La prolongada sequía causó serios estragos en la producción de naranjas, limones y pomelos, con pérdidas de hasta el 40 por ciento en los cultivos para estos meses, en plena temporada de mayor demanda y consumo de estas frutas.

A su vez, la incompatibilidad del empleo registrado con los planes sociales y el robo a los cultivos son otros de los problemas que aquejan a la actividad, refirieron referentes del sector. También el avance de la fumagina, que afecta al desarrollo de las plantas es otro de los problemas que conforman el combo que aqueja al rubro.

En este sentido, indican que las principales apuestas pasan únicamente por la producción para el mercado fresco, es decir para las ferias francas o para el autoconsumo, dejando de lado la apuesta industrial.

Sobre este punto Ricardo Ranger, productor y referente de la citricultura en Misiones, manifestó a El Territorio que “hoy la actividad está sobreviviendo, estamos perdiendo más de un millón de kilos de limones porque hay productores que no quieren trabajar en blanco, ya que con el alta en el Afip dejan de percibir los beneficios sociales. No se consigue personal para eso y nosotros queremos productores de la zona”. Indicó que este tipo de trabajo requiere personal en blanco.

Otra situación que preocupa a los productores en general es el robo de los cultivos. En este sentido, la citricultura de la tierra colorada no escapa a este flagelo que no merma en los campos. “Otro de los temas es el robo. Porque hay más gente que roba que quienes se dedican a la cosecha. Se roban las frutas, que se terminan vendiendo ilegalmente, sin limpieza y sin controles a las verdulerías. Roban en grandes cantidades y no hay controles”, denunció el productor.

A este combo se suma la prolongada sequía y déficit hídrico que predomina en Misiones desde el segundo semestre de 2020. Por esta situación, la merma en la producción de cítricos ronda el 30 por ciento para este año. “Estamos sobreviviendo, estamos mal. No hay plantaciones nuevas y hay mucho robo de las cosechas”, resumió Ranger sobre el estado de situación.

Por su parte, un colono de Montecarlo indicó que en los últimos seis años hubo una reducción en el número de cosechas. “Se pasó de las cinco millones de toneladas de producción de pomelo, naranja y limón a unos tres millones aproximadamente”, resumió.

Indicó que la sequía incidió en la pérdida de las cosechas, sobre todo en el último año.

A eso sumó que se detectó la presencia de fumagina en los cultivos, que es un tipo de hongo que suele afectar a las plantaciones de cítricos. Eso provoca que el citrus no sea apto para el consumo.

“Si bien se logró acopiar la totalidad de las plantas, sí es evidente una caída del 40 por ciento en los cultivos por la sequía, que constituye uno de los principales flagelos que hoy afectan a la actividad citrícola”, precisó el productor.

En este sentido, insistió en incentivar a la producción de cítricos ya que también se redujo el porcentaje de plantaciones de pomelo y naranjas, que pondría en peligro a la actividad para los próximos años.

“Hoy no se piensa a nivel industrial sino para el abastecimiento en el mercado local. Por eso también disminuyó el número de hectáreas destinadas para la cosecha. Hay que pensar en la rentabilidad que tiene la producción. Por ejemplo, una tonelada de pomelos se abona unos 10.000 pesos. Un precio similar se paga para quienes se dedican a la cosecha de naranjas. Sobre todo, hay que cambiar el pensamiento porque cada vez más el mercado de cítricos lo está acaparando Entre Ríos y Corrientes y acá, que tiene potencialidad, no pasa nada”, señaló.