Familias desalojadas de picada Guaraní se manifiestan frente al juzgado

miércoles 23 de junio de 2021 | 9:54hs.

El pasado viernes, sin aviso de notificacion, doce familias que hace más de 15 años ocupan tierras en un lote ubicado en Picada Guaraní, kilómetro 1315 de la ruta nacional 14, fueron desalojadas y esta mañana realizan una manifestación frente al Juzgado de Instrucción III de la localidad de San Vicente a fin de exigir respuestas y solicitar a las autoridades competentes se resuelva el conflicto de tierras que vienen solicitando desde el 2010.

De acuerdo a un documento de compra venta, fue adquirido por una persona de Santa Fe en 2006 y existe la amenaza de que se desalojen a 40 familias restantes.

Los desalojados hasta el momento, aseguran que pese a los años que ocupan las tierras, en ningún momento fueron notificados de esta situación y que “solo una vez vinieron dos policías de civil a realizar un censo pero hablaron con dos familias”.

Las familias que ocupan las tierras, lo hacen para la actividad agrícola, contando con yerba mate, ganado, aves, cerdo y demás cultivos anuales.

“Cuando nos dimos cuenta ya se escuchaban los martillazos destructivos, donde los uniformados destruyeron parte de los bienes, un vecino tenía los plantines de tabaco para la plantación de este año y ahora se quedó en la calle, es muy duro, es triste porque nosotros estamos, algunos hace 19 años en ese lote” indicó en diálogo con El Territorio, Sergio Olsson en representación de las familias.

Desde el viernes, son unas cuarenta personas, entre adultos y niños, los que no tienen una vivienda y lo poco que quedó del desalojo se mojó con la lluvia. Algunos se encuentran en casas de familiares y otros abandonaron el lugar. Ante el impacto que generó en los menores ver la situación, algunos niños se encuentran en estado de shock. Hoy realizan una manifestación ante el Juzgado de Instrucción III de San Vicente.

“Vamos a manifestarnos pidiendo explicaciones, aparentemente no existe una orden real de desalojo, a nosotros no nos llegó nada. Necesitamos que desde tierras se realice una negociación a fin de que podamos vivir tranquilos. Desde el 2010, estuvimos presentando notas y no tenemos respuestas” manifestó Olsson.