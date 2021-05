Picadas en la Uruguay: piden elevar a juicio la causa contra dos conductores

lunes 24 de mayo de 2021 | 5:30hs.

A casi dos años del grave accidente que protagonizó una automovilista y su amiga, ambas embestidas desde atrás por otro coche que de acuerdo a las investigaciones preliminares estaba corriendo picadas con un tercer vehículo sobre la avenida Uruguay de la capital provincial, la pesquisa que investiga las circunstancias del suceso registró novedades importantes.

Y es que desde la parte querellante, que representa los intereses de la conductora afectada, María Soledad Adorno, presentaron a mediados de semana ante el Juzgado de Instrucción Uno un pedido de elevación a juicio para los dos involucrados que tiene el caso.Se trata de Gabriel Alejandro R. (23) y de Franco Javier M. (20).

El primero está sindicado como el conductor de un Volkswagen Gol que durante la madrugada del lunes 29 de julio de 2019 impactó contra la parte trasera del Hyundai Coupé Génesis blanco que manejaba Adorno y que aparentemente venía realizando una prueba de velocidad ilegal con el Renault Clio del otro joven implicado.

Según detalló a este matutino el abogado Federico Tilli, del Estudio Jurídico Zapanna-Tilli y en representación de la parte querellante, el material probatorio que se fue recolectando a lo largo de la instrucción de la causa resulta más que suficiente para elaborar el correspondiente requerimiento de elevación a juicio de la causa.

Y precisó que el pedido de calificación legal para el conductor del VW Gol debería ser por lesiones culposas, agravadas en concurso aparente con prueba ilegal de velocidad.Mientras que para el otro acusado, por su conducta realizada el día del hecho, “el delito se encuadra en la acción típica de prueba ilegal de velocidad”.

A criterio de la parte solicitante, existen varios elementos que fundamentan el planteo y que en su momento fueron incorporados a la pesquisa que lleva adelante el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno.

Más allá de la reconstrucción dada por las dos ocupantes del Hyundai, existen otros relatos que resultaron importantes para el esclarecimiento del caso.

Uno de ellos tiene que ver con la declaración testimonial que aportó un chofer de un colectivo de servicio urbano de pasajeros que presenció parte de la secuencia del accidente.

Sobre este punto, el trabajador del volante narró que cerca de las 2 de la madrugada de ese lunes, mientras aguardaba la luz verde del semáforo en el cruce de las avenidas Uruguay y Cabred, vio al Gol y al Clio dirigirse a gran velocidad en sentido Norte-Sur por la primera de las arterias mencionadas.

Y que apenas unos pocos segundos después escuchó un fuerte ruido y al mirar hacia la zona de Uruguay y Florencio Sánchez notó que el Gol había impactado con un tercer vehículo.

Comentó además que ambos vehículos iban a una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora.

Registro fílmico

Otro aspecto considerado relevante para los abogados de la automovilista tiene que ver con el relevamiento de las imágenes de distintas cámaras de seguridad y que captaron diversos aspectos importantes en la investigación.

Una de las filmaciones corresponde a una cámara ubicada en cercanías a una concesionaria de autos de la zona y que tomó la secuencia en que se produjo el fuerte impacto.

También se incorporó al expediente un seguimiento fílmico que se hizo con otras cámaras de la ciudad y que reconstruyeron el recorrido previo que hicieron los presuntos corredores de picada desde la avenida Junín, en el microcentro, hasta la zona donde se produjo el siniestro.

Para la querella, en este recorrido, se puede advertir la gran velocidad que desarrollaron durante esa madrugada ambos conductores involucrados.Además, también se dejó en claro que tanto el Gol como el Clio habían sido modificados y adaptados de su estado original para desempeñar practicas de velocidad.

“Soledad ha quedado con secuelas de por vida, por eso es importante que este hecho no quede impune”, manifestó Federico Tilli, quien confía que en un breve lapso pueda concretar la elevación del caso.

En torno a los avances que presentó el expediente en el último tiempo, trascendió que a finales de abril pasado la fiscal de Instrucción Uno, Amalia Spinnato, también solicitó que la causa sea elevada a juicio y en su requerimiento existen varias similitudes a lo planteado por la querella.

A partir de ahora, será el juez Cardozo quien deberá analizar los mencionados pedidos y dar su veredicto.

Por lo pronto, los dos acusados aguardan el proceso investigativo en libertad. Si bien fueron detenidos horas después del hecho, días más tarde recuperaron la libertad mediante el pago de distintas sumas de dinero para cubrir las correspondientes excarcelaciones.

Secuelas de un hecho que pudo ser una tragedia

La madrugada del lunes 29 de julio, tanto Soledad Adorno como su amiga Fabiana resultaron con lesiones de distinta consideración, aunque la primera fue quien llevó la peor parte.

En su momento, la conductora contó en una entrevista con El Territorio los minutos previos al hecho, momento en que se dirigía a su trabajo en el Mercado Central. “Esa madrugada me iba a trabajar como lo hago todos los días, porque eso me enseñaron desde chica, y estar de esta forma ahora, inmovilizada, con dolores y dependiendo de mi familia, me bajonea bastante porque a mí me quitan el trabajo y me quitan la vida”, relató la mujer quien en la actualidad tiene una protesis de hierro en una de sus piernas y continúa con sesiones de kinesiología. A raíz del choque, el auto de la mujer dio un trompo e impactó con una camioneta que estaba estacionada en la zona.