La pista que dio D’Onofrio sobre el arquero de River ante Santa Fe

miércoles 19 de mayo de 2021 | 16:40hs.

El planeta fútbol está pendiente de un partido. No es la final de la Copa del Mundo, tampoco de la Champions League. Se trata de un partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se volvió inédito e insólito: el River-Santa Fe que se jugará esta noche en el estadio Monumental, donde el local aún no confirmó si alcanza a reunir los 11 jugadores que requiere un equipo de fútbol profesional pero sí que entre ellos no habrá un arquero natural.

Quién hará esta noche de arquero en River es el secreto mejor guardado de Marcelo Gallardo. No se sabe si será Enzo Pérez, Milton Casco, Jonatan Maidana, el chico Tomás Lecanda o incluso ninguno de ellos porque nunca se descarta una sorpresa del DT. Sin embargo, quien se refirió al tema que se habla hasta en el último rincón de cualquier pasillo futbolero es Rodolfo D’Onofrio, presidente del club de Núñez.

¿Sabe quién ataja?, le consultaron al dirigente. “No, no lo sé todavía. No lo sé pero lo que puede ser notable es que por ahí tengamos 4 o 5 arqueros porque por ahí los vamos rotando”, anticipó D’Onofrio.

Contra todo

River Plate, diezmado por 20 casos positivos de coronavirus que lo obligarán a tener un jugador de campo, Enzo Pérez, como arquero ante la negativa de Conmebol de sumar a dos juveniles a la lista de buena fe, buscará este miércoles el milagro futbolístico en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, de Colombia, en el estadio Monumental.

El partido correspondiente a la quinta fecha del grupo D de la Libertadores se jugará en cancha de River desde las 21, será controlado por el peruano Víctor Carrillo y televisado por ESPN.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene seis puntos en su grupo, dos menos que el líder Fluminense (8) que anoche perdió como local por 2 a 0 con Junior (goles de Carmelo Valencia y Edwin Cetré), que también tiene 6, mientras que Independiente Santa Fe no ganó ningún partido y está último con dos unidades.

El triunfo histórico de los colombianos en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, complicó a River, ya que si bien tiene un partido más, lo igualó en diferencia de gol (+1), pero con más tantos a favor (6) que los “millonarios” (4).

River intentará atenuar lo máximo posible una de sus peores semanas en años que comenzó con el empate 1-1 ante Junior en Barranquilla (que estuvo a punto de suspenderse por el conflicto social en Colombia) y la aparición de 15 casos positivos de Covid-19 en el plantel de cara al Superclásico ante Boca que motivó en gran parte su eliminación en cuartos de final a pesar del buen papel en La Bombonera con la derrota por penales.