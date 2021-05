D'onofrio: "Nunca pensé que la Conmebol nos iba a negar la posibilidad de sumar dos arqueros"

martes 18 de mayo de 2021 | 19:56hs.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'onofrio se mostró esta noche molesto y sorprendido a la vez porque, según afirmó, nunca pensó "que la Conmebol podía rechazar el pedido de sustitución de arqueros" que le hizo el club de Núñez luego de los contagios en coronavirus sufridos por los cuatro guardavallas incluidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

"La verdad que estamos sorprendidos, porque no esperábamos esta decisión. Hicimos una presentación considerando el Covid-19 como lesión grave, y nunca pensé que la Conmebol podía tomar una decisión de este tipo", manifestó D'onofrio en diálogo con Espn, a propósito del impedimento para sumar a esa lista a los juveniles arqueros Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez.

"Una lesión como el Covid no se sabe hasta donde puede llegar. Por ejemplo nosotros tuvimos el año pasado a Ezequiel Centurión que tuvo secuelas al analizarle los pulmones y el corazón y tardó más de un mes en volver a practicar", explicó D'onofrio respecto del arquero hoy cedido a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, de la Primera Nacional.

D'onofrio sostuvo que River "no está pidiendo poner a un arquero de alto nivel o algo así, Pero además los cambios se los pedimos para algo permanente. En Asia pasó algo parecido con un equipo (Al Hilal) y lo autorizaron . En 1909 fue la única vez en la historia que River tuvo que poner como arquero a un jugador de campo, en el amateurismo", evocó. Ese caso fue el de Julio Abaca, que jugaba como delantero.

Abaca lo hizo en un amistoso contra Cerro Porteño, de Paraguay, y como River ganó 5 a 1, al partido siguiente, ya oficial, por el campeonato argentino, fue titular frente a Argentino de Quilmes. River volvió a golear, esta vez por 5 a 0.

"Se puede reemplazar a un lateral, un delantero, o un volante, por cualquier otro, pero a un arquero no. Acá estamos con problemas de contagio de todo tipo y exponemos a los jugadores permanentemente. Por suerte los que se contagiaron en River no revisten gravedad. En total tenemos 31 contagiados entre jugadores y personal del club", precisó.

"Pero nunca evaluamos no presentarnos mañana, porque hay un reglamento que cumplir. Por eso pedimos lo que pedimos a la Conmebol, pero no es un favor sino algo que está reglamentado, porque nadie sabe cuanto puede durar la inactividad de un jugador contagiado si le quedan secuelas", estimó.

El titular riverplatense remarcó que después del partido "del domingo con Boca hubo tres jugadores que estuvieron en ese partido y que se contagiaron (Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio y Lucas Beltrán), pero que antes no habían surgido".

"Nosotros viajamos con todos los protocolos, cambiamos la concentración del Monumental a hoteles de primer nivel para tomar habitaciones individuales porque en el club son dobles, pero respetando todos los protocolos, e igual pasó algo que nos contagiamos", destacó.

"River no está pidiendo agregar un jugador sino sustituir. Pedimos poner a un chico que es suplente de la reserva como Leonardo Díaz para reemplazar a Franco Armani. Un juvenil chico que mucho arriesgó al jugar con Boca, porque por suerte lo hizo muy bien, pero si recibía tres o cuatro goles, quien sabe que hubiera pasado con su carrera después", apreció.

D'onofrio aclaró que la "postergación o el atraso del partido con Fluminense no lo pedimos porque todavía estamos shockeados con esto que pasó con los arqueros". Ese encuentro por la sexta y última fecha del Grupo D se debe jugar el próximo martes 25 de mayo en el Monumental.

"Nosotros presentamos un escrito de cuatro hojas explicando toda esta situación desde lo jurídico y por eso estamos sorprendidos con esta decisión de Conmebol. Igual nos vamos a presentar mañana, salvo que nos quedemos con menos de siete jugadores, que es el límite permitido para salir a jugar", afirmó.

"Pero River no está contra la Conmebol, sino que estamos sorprendidos por la decisión tomada. Los únicos que nos llamaron para solidarizarse con nosotros fueron Peñarol y River, de Montevideo, pero del fútbol argentino no lo hizo ningún club", enfatizó.

Después aclaró que al juvenil "Leo" Díaz, "como dijo el "Pato" Ubaldo Fillol, se le va a firmar un primer contrato en estos días, porque se lo ganó".

"Y en cuanto al Covid y el fútbol, acá no puede opinar cualquiera, sino que deben hacerlo los especialistas. Pero si es cierto que en el fútbol estamos a riesgo".

"Y en cuanto a las razones por las que el plantel no se aplicó la vacuna Sinovac cuando fue a Paraguay para jugar con Independiente Santa Fe, de Bogotá (su rival de mañana a las 21 en el Monumental), eso fue porque no se garantizaba la segunda dosis y no se sabía que efectos podía tener para el siguiente partido con Aldosivi", explicó.

"Y tampoco hubiesen tenido los jugadores anticuerpos cuando viajaron a Colombia porque tardan como 15 días en generarse, así que de ser ese el origen de estos contagios masivos, se habrían provocado igual. Yo me vacuné hace más de una semana y todavía no tengo los anticuerpos. Y además esa vacuna no está aprobada en Argentina", advirtió.

Por lo pronto River, de no surgir novedades de más contagiados, afrontará el partido de mañana ante los colombianos "con 10 jugadores, sin arqueros ni suplentes. Un hecho inédito en la historia del fútbol mundial", concluyó D'onofrio.