Murió de Covid el intendente de Wanda y el municipio encara reorganización

En la mañana ayer se conoció la noticia que conmocionó a toda la comunidad de Colonia Wanda y alrededores: el intendente, Felipe Jeleñ, de 64 años, había dejado de existir a las 6.30 tras varios días internados luchando contra el Covid-19.



El paciente fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 30 de abril, días después, más precisamente el 5 de mayo, al no presentar mejorías, ingresó al sector de clínica del Hospital Samic de Eldorado, donde permaneció internado, con empeoramiento progresivo del cuadro respiratorio, con baja saturación de oxígeno, motivo por el cual fue derivado a terapia intensiva el domingo pasado. Desde entonces, fue intubado, “presentó falla multiorgánica, síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia renal aguda, que requirió hemodiálisis”, detallaron desde el Ministerio de Salud de la provincia.



Se trata del primer jefe comunal que se convirtió en víctima mortal del Sars-Cov-2. Hubo, en tanto, otro dirigente misionero destacado en la órbita nacional que falleció a causa del Covid: José Guccione, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación.



Ante el fallecimiento del intendente, la jefatura comunal fue ocupada por el concejal Andrés Cúper, en su figura de viceintendente, y como tal deberá llamar a elecciones en 45 días, como lo indica la Carta Orgánica de la localidad en el capítulo II, donde habla de la acefalía definitiva teniendo en cuenta que Jeleñ no alcanzó a completar dos años de mandato.



Andrés Cúper en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 contó que ya estaba a cargo del municipio desde que la salud de Jeleñ empeoró y aseguró que la decisión fue tomada por el Concejo Deliberante en base a lo que dictamina la Carta Orgánica.



“Teníamos expectativas de la mejoría de nuestro querido intendente. Nosotros estábamos al tanto de su estado de salud y seguíamos la evolución, hubo momentos en los que nos informaron una leve mejoría, sin embargo todo se complicó y finalmente no mejoró como esperábamos”, sostuvo.



Cúper informó que el intendente Jeleñ había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid días antes de el diagnóstico. Wanda declaró asueto por tres días y las actividades volverán este jueves.



Quién fue

Felipe Roberto Jeleñ (64), odontólogo de profesión, que dejó años atrás para dedicarse a la actividad forestal con su empresa Tupiena, era nativo de Colonia Wanda y descendiente de pioneros polacos que colonizaron la localidad a partir de 1936. Fue el primer mandatario nacido en el lugar. Su actividad política se inició en 2003 cuando asumió como concejal hasta 2007.



Posteriormente fue candidato a intendente de su pueblo, en 1995, 1999, 2007 y 2011; logrando finalmente imponerse en las elecciones para el período 2015-2019, y consagrarse como jefe comunal de Wanda; en ese último año (2019) se presentó para la reelección del período 2019-2023, y logró nuevamente consagrarse como alcalde.



Otra institución local que lo tuvo como protagonista fue la Cooperativa de Servicios Públicos de Wanda Limitada, donde ocupó la presidencia durante once años, desde 1991 hasta 2002.



Sus restos, debido al protocolo en pandemia, fueron velados en una ceremonia íntima y reducida con la participación de familiares, en el salón parroquial de la iglesia Inmaculada Concepción para posteriormente ser inhumados en el cementerio local. Innumerables fueron los mensajes de pesar que circularon por las redes, destacando su trayectoria como permanente vecino colaborador con todas las instituciones de la comunidad primero, y luego con numerosas obras logradas en los casi seis años de gestión; un mandato completo, más un año y medio del segundo período.



Qué dice la Carta Orgánica

En el artículo 184, la Carta Orgánica de Wanda indica que en caso de muerte, incapacidad, renuncia o destitución del intendente, el cargo es ejercido por el viceintendente. En caso de muerte, incapacidad, renuncia o destitución del intendente y del viceintendente, produciéndose la acefalía total en el Departamento Ejecutivo Municipal, el cargo será ejercido por aquel funcionario electo que continúe en la línea sucesoria, quien deberá convocar a elecciones generales para cubrir dicho cargo dentro de los 45 días posteriores a su asunción, si dicha acefalía se produjese antes de los dos años de mandato. Si tal circunstancia ocurre faltando dos años o menos para la finalización del mandato, quien lo reemplace queda a cargo del Departamento Ejecutivo hasta completar el período gubernamental.

Otras 505 personas murieron y 28.680 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 71.027 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.335.965 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



La cantidad de contagios se vio abultada por 5.630 casos positivos declarados por Formosa, que corresponden a meses anteriores y estaban pendientes de carga.



Un 39,83% (11.424 personas) de los infectados de este lunes (28.680) corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 3.335.965 contagiados, el 89,12% (2.973.267) recibió el alta y 291.671 son casos confirmados activos.

