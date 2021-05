Piden construir accesos para personas con discapacidad motora en edificios públicos

lunes 17 de mayo de 2021 | 0:50hs.

La mayoría de las oficinas públicas de la localidad tienen escaleras y no están aptas para personas en sillas de rueda o muletas. Fotos: Karina Martínez

En San Pedro, las personas con movilidad reducida se ven imposibilitadas de acceder a la mayoría de oficinas y edificios públicos por las características arquitectónicas en el ingreso o salida. Esta barrera debe ser erradicada para que las personas en silla de ruedas tengan los mismos derechos de circulación que cualquier otro ciudadano. El tema fue presentado en Concejo Deliberante.

Son escasos los espacios en el ejido urbano que cuentan con accesos adecuados para personas con sillas de ruedas o algún otro tipo de discapacidad motora, para quienes subir una escalera resulta un trastorno.

Este tipo de accesos está presente en lugares como el correo, el Concejo Deliberante, la segunda planta de la Municipalidad, sólo por mencionar algunos.

Hace un tiempo, desde el municipio construyeron precarios accesos para que las personas con silla de ruedas puedan utilizar las veredas. De igual manera, muchas veces es posible observar la falta de conciencia por parte de algunos automovilistas que estacionan sobre las rampas.

La edil Sonia Antúnez fue quien presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante con el fin de erradicar las barreras arquitectónicas en todos los edificios públicos y proveer accesos, medios de circulación e instalación adecuados para personas con discapacidad.

Si bien el tema debió ser incluido en el plano de obra cuando se proyectaron los edificios, la docente edil, desde hace un tiempo viene trabajando en la elaboración de la ordenanza a fin de que cada uno de los artículos puedan ser comprendidos dentro de las leyes vigentes.

“Me llama mucho la atención que en la localidad no existan rampas para personas con silla de ruedas. Cuando asumí como concejal invité a mi papá y le costó muchísimo subir la escalera, tuvimos a un concejal que no cuenta con sus miembros inferiores y se le complicaba subir las escaleras, pero así tenés el correo con terribles escaleras. La idea es que todas las oficinas dispongan de ese espacio, que no exista esta manera de discriminación”, indicó Antúnez.

Una de las primeras acciones tiene que ver con mantener una reunión con el arquitecto municipal con el objetivo de que se busque la forma de solucionar de inmediato el inconveniente. Una vez que la ordenanza se apruebe, exigirán que la misma se cumpla y las personas con discapacidad no se sientan discriminadas. Al respecto, el edificio del Concejo cuenta con un espacio para que se habilite una silla de ruedas, sin embargo, pasaron más de cuatro años y no está habilitado, toda persona con silla de ruedas debe solicitar a un personal que pueda recibirla en la entrada.

Si bien a nivel nacional, desde 2015 rige la Ley Nacional N° 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, el municipio no se encuentra adherido por lo que contar con esta ordenanza que resulta de suma importancia.