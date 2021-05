Un llamado de emergencia

domingo 16 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Luego de más de un año sin poder competir a raíz de la pandemia, se encendieron las alarmas en la familia del rugby en el club Capri. Una de las entidades más tradicionales de rugby en la provincia de Misiones comenzó a ver que, debido a la falta de motivación por no poder competir, muchos jugadores decidieron abandonar el deporte y dejaron de concurrir al club.

Si bien durante los últimos meses del año pasado de a poco se fue reactivando esta disciplina mediante los entrenamientos (con ciertas limitaciones para respetar los protocolos sanitarios) lo cierto es que lo normal es que, después de una etapa de preparación, llega el momento más importante para cualquier deportista: el de competir, el de salir a la cancha a defender los colores del club.

La situación es muy compleja porque está claro que lo más importante es cuidar la salud y se entiende por qué no se llevan a cabo los torneos (el mismo panorama se repite en las competencias provinciales o las ligas locales de fútbol y básquet) pero de todos modos en el Capri entienden que, al menos, se podría intentar y buscar la manera de encontrar algún tipo de solución. Uno de los que tomó la posta y decidió alzar su voz para pedir por los chicos es Miguel Mazal, uno de los históricos jugadores que tiene el rugby de Misiones en general y el ex Rowing en particular.

“Nosotros sabemos y valoramos que nuestros gobernantes trabajaron muy bien durante esta pandemia. Hicieron los deberes y obtuvieron muy buenos resultados tanto económicamente como en la salud. Lo que necesitamos de ellos ahora es que tengan la comprensión y que, siempre cumpliendo con todos los protocolos, les permitan a los chicos tener partidos. De poder ver el resultado de su preparación en los entrenamientos. No por el hecho de competir, sino para que puedan medirse ante un rival y saber hasta dónde están llegando. Para poder darle un valor al esfuerzo que vienen haciendo. Conservando todos los protocolos, pero los jugadores de 14 años para arriba necesitan tener competencia”, pidió Mazal en diálogo con El Territorio.

A pesar de no tener ninguna responsabilidad directa con el rugby en el club, Mazal siempre está acompañando las actividades que se realizan y es un verdadero ejemplo para los chicos que recién comienzan.

“Yo vengo para acompañar a los más chicos porque considero que son los más desprotegidos en este momento y necesitan que uno los acompañe. Ellos todavía no forjaron ese sentido de pertenencia con el club y con el deporte. Ellos necesitan más contención y somos nosotros los que tenemos que dársela”, explicó mientras observaba el entrenamiento matutino de ayer en la cancha del Azzurro en Villa Cabello.

“Tenemos que darles las herramientas para que ellos desde pequeños aprendan la disciplina, el respeto, la humildad, el esfuerzo y quererse a sí mismos”, reiteró.

Además de pedir que se intente buscar una solución a este problema que genera la falta de competencia que ya lleva casi un año y medio en la provincia, Mazal describió cuáles son algunas de las consecuencias que esto provoca tanto en los clubes como en los jóvenes y la sociedad, lo que se podría definir como un efecto dominó.

“Al no tener incentivos u objetivos, los chicos se quedan en sus casas o en las calles y no vienen al club. Están perdiendo un montón de cosas que habían logrado a través de los años viniendo a los entrenamientos. Las situaciones externas que suceden fuera del club tienen consecuencias muy importantes. Hay casos concretos de chicos que dejaron de venir y por eso es que me animo a hacer este pedido a las autoridades deportivas. Acá lo que estamos formando son chicos sanos, ciudadanos sanos. Entonces si no los conducimos a que ellos sigan estando motivados no vamos a lograr que ellos cumplan con sus objetivos como ciudadanos, no sólo deportivos”, reiteró Mazal.

Y para finalizar, el que también aportó su visión acerca de la importancia del deporte fue el reconocido pediatra Lisandro Benmaor, presidente del IPS: “El rugby promovido a los niños desde muy pequeños es una fuente inagotable de hechos positivos, el bienestar en la salud tanto física como mental, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad, la sana competencia y el querer mejorar día a día son sólo algunos de ellos. Siempre que tengamos un tiempo démosle al compartir e inculcar el rugby a los chicos”.

En Corrientes y Chaco sí se juega

A pesar de tener situaciones epidemiológicas mucho más adversas de las que atraviesa la provincia de Misiones, los clubes de la Unión del Nordeste (Chaco y Corrientes) ya comenzaron a disputar su torneo oficial la semana pasada.

Además, la unión que agrupa a los clubes de esas dos provincias ya había realizado torneos de preparación desde principios de este año.