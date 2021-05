Productores descontentos por el precio de la yerba laudado por Nación

miércoles 12 de mayo de 2021 | 5:00hs.

A casi dos meses de recibir el pedido de definición, la Secretaria de Agricultura de la Nación informó ayer a través del Boletín Oficial que fijó los precios de la materia primera yerbatera para el periodo abril a septiembre del presente año. Dispuso así, que el kilogramo de hoja verde tenga un valor de 29,70 pesos por kilogramo y la yerba canchada 112,86 pesos.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) detalló por su parte, que la nueva grilla de precios regirá a partir de hoy y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre próximo. Al conocerse la noticia, desde el sector productivo se criticaron los valores por estar muy por debajo de los precios actuales. Se consideró que también seguirá la presión a los industriales para contener los precios a la salida de molino del producto envasado. Todo para desalentar subas que se reflejen en el valor del producto en góndola.

Jonás Peterson, director por la Producción del Instituto Nacional de Yerba Mate, dialogó ayer con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM y refirió: “la verdad es que nuestro pedido de parte de la producción era mucho mayor. Pedíamos 38 pesos, pero bueno, son las reglas del juego”.

Agregó que “el laudo lo determinó la Nación y este es un precio mínimo que no quiere decir que no se pueda pagar por encima de eso. De hecho, se está pagando en la zona productora hasta 43 pesos”, dijo.

Por otra parte se refirió a la cuestión de la falta de producción este año debido a la sequía y heladas de años anteriores, “son varias, varias cuestiones que hace que hoy el precio de mercado sea mayor al precio de laudo. No sé qué parámetros tomaría la Nación para fijar el precio, creo que tenemos que tener en cuenta las condiciones que da el productor. A mi no me parece de ninguna manera que sea caro el paquete al consumidor ya que hay que tener cuenta que la yerba es uno de los únicos producto que te dura tanto tiempo”.

También ayer los productores de San Pedro, no demoraron en hacer saber su descontento y repudio ante tan bajo valor. Y afirmaron que el valor fijado atenta contra los pequeños agricultores.

“Es una burla que Agroindustria de Nación laude un precio de 29,70 cuando hoy en el mercado se está pagando 42 pesos y un paquete de yerba ronda los 400 pesos. Es atentar sobre la economía de los pequeños productores. El Ministro estuvo en Misiones y confirmó los precios que se estaban pagando. Pido que nos unamos a repudiar este precio horroroso, una falta de respeto hacía el productor” manifestó indignado Ariel Steffen, representante del sector y presidente de la cooperativa Siete Estrellas de San Pedro.

Y recalcó que el precio debe ser laudado por el Inym antes de que se inicie la cosecha “Se tiene que buscar un mecanismo para que desde el Instituto salga el precio, la base del instituto es laudar un buen precio para el productor y después toda la asistencia y programas que lanzan para los yerbateros. Pido a la gente del Inym, que salgan a defender el precio actual, eso debería ser el mínimo, tenemos seis meses con ese precio con la inflación que tenemos nos pasan por arriba”.

El Inym recordó en tanto que nuevos precios para la materia prima de yerba mate implican un incremento del 48,5% respecto a los que se encontraban vigentes hace un año atrás y un 21,8% con relación a los valores del semestre anterior.

Por su parte también desde el sector de secaderos recordaron que los valores que se pagan hoy por la materia prima son muy superiores al laudo de Nación. Y se indicó que habrá expectativa por ver el aumento que la Secretaría de Comercio Interior permita al sector industrial para la yerba mate a la salida de molino.

“Hoy en la zona Centro se está pagando entre 42 y 45 pesos el kilo de hoja verde porque en esta zafra tampoco habrá hoja”, comentó Alejandro Lucero director representante de los secaderos en el Inym y remarcó que en el sector productivo se fijan “los precios reales”. Por otro lado consideró que habrá “que ver que suba le permite la Secretaría de Comercio Interior al paquete de yerba para que no suba el producto en góndola”. Apuntó por otro lado que es el sector de la comercialización el que se sigue quedando con una buena tajada entre el precio del producto envasado y el que paga el consumidor. z

Preocupación por nuevas plantaciones

En 2020 hubo consenso en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para avanzar en un plan de registro y control sobre nuevas plantaciones de yerba mate en el país. Se destacó que tanto productores como industriales consideraron que debía planificarse la estabilidad de la futura oferta de materia prima. Y se destacó en la iniciativa la necesidad de regular la posibilidad de que grandes empresas extranjeras realicen grandes plantaciones que pudieran desestabilizar valores de referencia. Sobre el tema, desde el sector productivo se recordó recientemente que la limitación de plantaciones sigue siendo una preocupación para los pequeños agricultores. “La limitación para plantar nuevos yerbales es una preocupación vigente. Creemos que es algo que ya llega tarde, cuando entren en producción nuevas plantaciones vamos a tener un serio problema, se debería actuar ya. Sabemos que es complicado porque se corre el riesgo de que en años como estos falte producto, pero si hay sobrantes se va a liquidar al pequeño productor”, consideró Cristian Klingbeil productor y dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam).