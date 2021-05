Lucha Aymar mostró fotos de su embarazo

martes 11 de mayo de 2021 | 6:01hs.

La familia de Luciana Aymar sumará un integrante más. Junto al ex tenista Fernando González, Lucha espera a su segundo bebé y reveló fotos de cómo viene su embarazo.



“Muy emocionada y feliz..., ya 5 meses!!! Se agranda la familia y el amor se multiplica!!!”, escribió la ex capitana de Las Leonas en su Instagram, donde publicó tres imágenes mostrando su panza, acompañada de Feña y Félix, el primer hijo de la pareja.



En los comentarios de la publicación, se pueden encontrar mensajes de felicitaciones de parte de figuras como Mechi Margalot, Delfina Merino y Sebastián Crismanich, entre varios otros. En su anterior embarazo en 2019, Lucha dio a luz a Félix antes de lo previsto durante una visita a su familia en la ciudad de Rosario. “Todavía creo que no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. Nació por cesárea el 31 de diciembre, pesó 1,600 kg y es muy inquieto el chiquitín”, dijo en su momento la ocho veces mejor jugadora del mundo.