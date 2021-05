Presentaron otro pedido de jury contra el juez de Iguazú pedro fragueiro

sábado 08 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Héctor Rafael Pereyra Pigerl, en carácter de ciudadano, radicó a última hora de ayer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios contra el juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Dos de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro. Todo esto luego de observar que se encontraría inmerso en delito en el desempeño de sus funciones por la falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo y la comisión de delito común.

“Lo hice en calidad de ciudadano porque, así como presentamos leyes en la Cámara de Diputados de la Provincia, del mismo modo debemos hacerlas cumplir”, explicó a El Territorio Pereyra Pigerl respecto a las razones de hacer su presentación en tal condición, ya que es abogado, diputado provincial y además integrante del Jurado de Enjuiciamiento.

Justamente, al mismo tiempo que hacía la presentación presentaba su pedido de inhibición como integrante del Jurado de Enjuiciamiento. “Ofrecí testimonios y pruebas, por tres causales delitos en ejercicio en sus funciones y delitos comunes”, explicó quien es también representante en el jury del Frente Renovador de la Concordia.

La presentación la hizo a las 18.50 de ayer en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, ubicada en el subsuelo del Palacio de Justicia, sito en avenida Santa Catalina 1735 de Posadas, ante la presidenta del citado jurado, Rossana Pía Venchiarutti Sartori.

Concretó la presentación en el “expediente número 03-J.E-2021- Pereyra Pigerl, Héctor Rafael s/ formación Jurado de Enjuiciamiento al señor juez de Primera Instancia del Juzgado de Familia y Violencia Familiar número 2 de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de Misiones, Puerto Iguazú, doctor Pedro Alberto Fragueiro”.

Denuncia

Pereyra Pigerl sostuvo que hizo tal presentación “habiendo tomado conocimiento a través de varios medios de comunicación, como así también por publicaciones realizadas por una de las víctimas, quienes han procedido a radicar denuncia penal en contra del doctor Fragueiro por el delito tipificado en el artículo 119, 1º párrafo del Código Penal, relatando hechos sucedidos, conforme lo afirman las víctimas, en la intimidad del despacho del juez, del denunciado”.

Así, conforme dicho relato (tanto en las denuncias penales como en lo publicado en sus redes sociales), las víctimas han sido hostigadas y acosadas sexualmente por quien al momento de cometer los delitos que denuncian era su superior jerárquico, su jefe en intimidad de su oficina o despacho, con falsas promesas de progreso o ascenso en su trabajo, con insinuaciones referidas a publicaciones realizadas por las víctimas en sus redes sociales.

Incluso en referencia a sus características personales referidas a su sonrisa, vestimenta, fotos, perfume, entre otras.

Asimismo, también afirman las víctimas que las conductas desplegadas por el magistrado fueron reiterativas, todas encaminadas a seducirla sin que ellas accedieran a ello, habiendo sido clara en cuanto a su reticencia y reiterada la insistencia del denunciado.

Allí da cuenta del relato de la segunda denunciante ante el agente fiscal de Instrucción Uno de Puerto Iguazú.

Asimismo, se añaden en la presentación otros hechos de similares características que fueron relatados por la primera joven que acusó a Fragueiro, como también por una mujer que había trabajado de niñera del denunciado y que concurrió ante la Oficina de Acceso a la Justicia, la que de inmediato disparó todos los procedimientos adecuados a fin de la contención e investigación.

Esta denuncia recayó en la Fiscalía de Instrucción Tres, a cargo de la fiscal Herbociani.

“Asimismo, en las últimas horas he tomado conocimiento de otra denuncia radicada el 6 de mayo de 2021, ante la Fiscalía de Instrucción Uno a cargo del doctor Elías Bys”.

“Todo lo hasta aquí relatado nos está poniendo en evidencia el patrón o modus operandi de quien ha sido denunciado, cuanto menos en su postura de hacer pesar su jerarquía para la realización de conductas sexuales inapropiadas contra mujeres, las cuales hasta el momento no se ha tomado conocimiento si llegan solamente hasta la etapa de acoso o han ido más allá, lo cual no quitaría relevancia al hecho del acoso, que es imperdonable y totalmente reprochable, más aún procediendo por parte de un juez con competencia en materia de familia y violencia, por parte de quien fue instituido para velar por la custodia y bienestar de quienes están en condiciones de vulnerabilidad, ocupando su cargo justamente para hacer aquello que debía investigar, proteger, reprochar y castigar”.

Sexta denuncia

En paralelo al nuevo pedido de jury, otras dos novedades salientes se conocieron durante la jornada de ayer. Una de ellas, la más relevante, tiene que ver con la presentación de una sexta denuncia en contra del magistrado. Aunque en este caso por un delito distinto a lo denunciado anteriormente.

En este caso, la acusación fue por prevaricato, delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

La misma fue planteada por un trabajador de turismo de Iguazú identificado como José Luis Rodríguez, quien acusó a Fragueiro de haber interpuesto en marzo de este año una exclusión de hogar en su contra, la cual le costó casi dos semanas de detención.

En diálogo con este matutino, el denunciante confió que meses atrás mantuvo un cortocircuito con quien hasta ese momento era su pareja, de 30 años y con quien tiene una hija pequeña en común.

Debido a que la mujer no se llevaba bien con la hija del denunciante, de 18 años, la relación se fue desgastando hasta que un momento dado, y tras 14 años de convivencia, su pareja se fue de la casa.

Luego comentó que unos días más tarde, la mujer regresó a la propiedad que compartían en el barrio San Lucas de Iguazú con una orden de exclusión de hogar para él y su hija, por supuestos hechos de violencia de género, dispuesta por el juez Fragueiro.

Siempre desde el relato del trabajador de turismo, a raíz de esto tuvo que mudarse a un terreno lindante en donde vive su hija mayor.

Añadió que un día, bajo engaños, su pareja lo hizo cruzar hasta su casa para hablar sobre unos papeles, sin saber que había llamado a la Policía denunciándolo por haber violado la exclusión de hogar. A partir de allí, el hombre fue detenido y permaneció trece días en una comisaría.

Cuando volvió a su casa se llevó la sorpresa de que días antes la mujer se había llevado todas sus pertenencias y lo dejó prácticamente con lo puesto.

“A mí me destruyeron la vida. Ahora no tengo el derecho de estar en mi casa y todavía no puedo entrar. Terminé 13 días preso, durmiendo en las peores condiciones. Con la denuncia espero apurar todo para que me devuelvan las cosas y para recuperar también mi dignidad. Se me acusó de algo totalmente injusto. Estando detenido me decía ‘cómo puedo estar acá, si yo no hice nada’”, comentó Rodríguez en relación a lo que tuvo que padecer en marzo.

El hombre comentó que su pareja desde que comenzaron los conflictos lo amenazó con dejarlo en la calle, ya que decía tener el apoyo de personas muy poderosas.

Y confió que una vez que tomó conocimiento de las denuncias en contra del magistrado, recordó una charla que tuvo con su pareja, en la que ella supuestamente “se llenaba la boca diciendo que hablaba con el juez Fragueiro”.

“Me hicieron bolsa y esto tiene que salir a la luz para que termine todo esto. Acá hubo un abuso de poder contra mi persona y quiero que se haga justicia por lo que me sucedió”, reclamó Rodríguez.

Marcha en Iguazú

Integrantes de diferentes agrupaciones feministas se convocaron ayer por la tarde en la plaza San Martín de Iguazú con el objetivo de marchar hasta el edificio del Juzgado de Familia local para exigir juicio y castigo, como así también la inmediata remoción del juez Pedro Fragueiro.

Los distintos episodios de abuso y acoso que salieron a la luz y que habrían sido protagonizados por el suspendido magistrado causaron mucha indignación en gran parte de la comunidad local.

“Es indignante la situación, sobre todo teniendo en cuenta las funciones que tiene un juez de familia. Además del juicio y castigo, exigimos la rápida remoción del juez porque las causas que ya estaban paradas hoy no se sabe que pasarán”, indicó Antonella Balbino, una de las jóvenes que no ocultó su preocupación ante la gravedad de los hechos que se revelaron.

Por otra parte, Victoria Solano, perteneciente al Movimiento Evita, manifestó: “Acompañamos la causa porque estas cosas no pueden suceder, cuando tenemos problemas recurrimos a la Justicia y ni siquiera ahí estamos seguras, es aberrante. No quiero pensar que esto le puede pasar a mi hija”.

Por último, trascendió que durante las últimas horas, la familia de la segunda denunciante, una joven estudiante de abogacía de 23 años, se constituyó como querellante particular en la pesquisa.



El proceso de Jury

En la jornada de ayer, como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, habilitó horario para la presentación realizada por Héctor Rafael Pereyra Pigerl. De esta manera, es el segundo pedido de enjuiciamiento ya que en forma previa lo había solicitado el Colegio de Abogados de la provincia. Desde este ámbito, el lunes 10 los letrados deberán ratificar o rectificar la denuncia. Esto lo hizo de manera simultánea ayer Pereyra Pigerl al ratificar su presentación.

A su vez, como este diputado integra del jurado de enjuiciamiento y se inhibió ayer, queda pendiente convocar a la suplente para hacerse cargo ante la inhibición de Pereyra Pigerl. Entre los pasos siguientes se debe convocar a quienes hicieron la presentación y requerir todas las pruebas, para que se determine si se dispara el jurado de enjuiciamiento integrado por abogados, magistrados y diputados.

De dispararse el proceso, debe correrse vista al procurador, que deberá acusar formalmente, de crearlo oportuno, para que se resuelva la situación en un lapso de 60 días corridos.