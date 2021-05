Dos niños santotomeños fueron captados por Rosario Central

martes 04 de mayo de 2021 | 22:59hs.

Este fin de semana debían estar en Sáenz Peña, Chaco, los hermanitos Santino (categoría 2009-parte del plantel) y Joaquín (categoría 2007–a prueba). Pero razones pandémicas impidieron las diferentes prácticas, y todo se reprogramó. Su mamá organizó una rifa para recaudar fondos, y poder solventar los gastos del viaje.

“Yo sueño ser como Maradona. Juego de medio, de 5, pero también juego de delantero, o de defensor”, contaba Santino Balbastro (11), quien asiste a 6to grado en la escuela 554 de Santo Tomé, y ahora sueña con su incipiente incorporación al club Rosario Central. “Y yo quiero jugar al fútbol con mi hermano”, agregó Joaquín Balbastro (14), quien cursa el 3er año en la Escuela Normal de esta ciudad.

María del Carmen Sosa, mamá de ambos niños, contó que en 2019 tuvieron una experiencia futbolística, ya que vino a esta ciudad un captador de Rosario Central a probar chicos en Santo Tomé. “Decidimos con mi esposo llevar a probar a los dos, nos fuimos toda la familia. Probaban hasta categoría 2008, y Santino está en categoría 2009. Cuando llamaron a la categoría 2007 de Joaquín y 2008 para probar, Santino quedó solito en la puerta de la cancha porque su categoría no probaba. Hasta que nos dicen que faltaba uno para categoría 2008, y le preguntan a él en qué puesto juega, le dieron la pechera y él jugó. Él jugó, y nosotros los alentamos como siempre. Y a la tarde el entrenador Enrique Losantos nos dijo que lo estuvieron buscando a Santino para avisarle que fue seleccionado, que había pasado la prueba. De 70 chicos habían quedado dos, y uno era mi hijo”, dijo emocionada María.

En el 2019 mamá María seguía en contacto con Central. El club solicitó que se le envíe un video de Santino jugando. En el 2020 con el inicio de la pandemia, no hubo fútbol. Y a principio de este año Central volvió a realizar pruebas. “Yo me volví a contactar con ellos, con el señor Hernández que fue el captador de esa vez, que ahora es buscador de talentos para River. Desde Central me piden los datos de él, porque quedó en base de datos, y me pidieron todo para verificar que fuera él”, señaló.

Luego de varias charlas, lo convocan a Santino a presentarse a una 2da prueba en Paraná, Entre Ríos. Eso tenía que ser hace casi dos meses. “En realidad ellos buscaban que sea un lugar más cerca de nosotros, ya que las pensiones donde paran los chicos de los clubes no están funcionando ahora. Y empezamos a preparar el viaje, dos boletos eran carísimos, empezamos a recurrir a muchas personas, creíamos ingenuamente que nos iban a ayudar. Me contacté con el director de deportes de Santo Tomé, en un principio me dijo que me iba a recibir, pero al final tuve una respuesta que no me gustó. Pero no quise bajar los brazos. Llegué a llorar en ese momento, sentí que me querían bajar, como que me decían ‘no vas a poder cumplir el sueño de tu hijo’. Yo dije que no, que mientras Dios me de vida voy a seguir intentando que ellos cumplan sus sueños”. Y la idea de viajar a Paraná finalmente se pinchó, no salió. “De Central nos dijeron que no había problemas, que iba a surgir otra oportunidad”, dijo resignada.

Al poco tiempo llegó la revancha para los hermanitos Balbastro. “Me mandaron la publicidad de un torneo en Chaco. Central lo invita a Santino, de categoría 2009, para que vaya de jugador, que juegue el torneo para ellos. Sentimos una alegría inmensa. Y también me pidieron que lleve a Joaquín, mi nene de categoría 2007, ya que lo quieren probar antes de empezar el torneo. No queríamos que ellos sepan, para no ilusionarlos y para que no se pinche. Como el proyecto de viajar a Paraná contamos a todo el mundo, y no salió. Recién cuando se estaba acercando la fecha le contamos a ellos, y quedaron re contentos”.

Y los pormenores de este sueño familiar también requirieron tiempo y el modo de solventarlo. “Al principio teníamos que pagar la estadía para mí y para Joaquín. Para Santino no, porque él iba con la delegación de Central y no pagaba nada. A la semana me llamaron de Central diciéndome que tenían un departamento para mí, para que yo no gaste, y nos solucionaban la estadía”, recordó mamá María.

Y con la mala experiencia de pedir y no recibir ayuda, la familia empezó a pensar alternativas para recaudar fondos: “no queríamos pedir a nadie, porque ya nos sirvió de experiencia de que quienes estaban en el gobierno supuestamente nos iban a ayudar, y no fue así”.

Se cerró una puerta, pero…

María comentó a su patrón, Antonio Barros Perkins, la situación que estaba viviendo y la posibilidad de que sus hijos prueben para ser futbolistas. “Yo le comenté un sábado, y a la siguiente semana él sacó de su bolsillo y me dio tres pasajes a Corrientes, que son $4.500. De Corrientes tenemos que ir a Roque Sáenz Peña, Chaco. El viaje estaba previsto para este fin de semana: 7, 8 y 9. Pero nos avisaron que se suspendió por la cantidad de casos (de covid 19). Lo importante es que ya está, Santino va a ir, va a jugar, sea cuando sea. Lo que sabemos es que sería en el mes de junio. Mucho tiempo no puede pasar de la reprogramación”, contó.

Hasta que finalmente la familia decidió largar una rifa. “Siempre cuando me dicen que necesitan alguna cosa yo me muevo y consigo. ¿Y por qué no voy a conseguir para mis hijos?. Gracias a Dios la gente nos está ayudando. El señor Barros Perkins nos dio los pasajes, también nos ayudó el señor Martín Pinarello, también agradezco al señor Diego Galloso, al señor Daniel Ayala, a Panchos Toto, a Sabor Urbano, a Grido Santo Tomé, también hay un vale de la Bodeguita, una torta, también un vale de Bar Barceló de la Islita, y un vale por muslos y chorizos. En un día largué la rifa. Pensamos sortear el 1ro de mayo, pero como se vendió poco, decidimos sortear el 25 de mayo. La rifa tiene el valor de 100 pesos, y tiene 8 premios en total”, contó esta mamá ilusionada.