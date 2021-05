Qué ver, leer y escuchar

martes 04 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Shakespeare apasionado

Hoy, a las 14.15 en Fox Channel



William Shakespeare, precoz y talentoso dramaturgo de la escena londinense, necesita ponerle fin a la crisis creativa que padece.

A pesar de los intentos y la presión que recibe, no logra concentrarse en su última obra. Hasta que conoce a su nueva musa, la bella Viola.



Nueva York sin salida

Netflix, Online, Youtube



Un agente de Nueva York trata de capturar a dos asesinos de policías mienras que, por primera vez en la historia, los 21 puentes de Manhattan se cierran al tránsito para impedir que huyan. Durante la cacería, el agente empieza a dudar de todo.



El fin del amor

Tamara Tenembaum



Desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, la maternidad como elección o imperativo, la soltería deseada o aborrecida, el poliamor y las parejas abiertas, Tenenbaum habla de todo para zambullirse en el universo de los afectos.



El coronel no tiene quien le escriba

Gabriel García Márquez



Un viejo coronel retirado, que vive con su esposa que está enferma, va al puerto todos los viernes a esperar la llegada de la carta oficial que responda a la justa reclamación de sus derechos por los servicios prestados a la patria. Pero la patria permanece muda.



Live at Knebworth

Pink Floyd



Por primera vez en CD, vinilo doble y plataformas digitales, fue lanzada la histórica presentación de 1990. El concierto fue parte de la actuación repleta de estrellas de los Silver Clef Winners en Knebworth House, Hertfordshire, encabezada por Pink Floyd.



María

Zoe Gotusso



Luego del lanzamiento de su primer álbum solista, Zoe estrena el video de “María (acústico)”, el cual se suma a sus anteriores exitosas producciones.

El single ya supera las 300 mil reproducciones en Spotify y es tendencia en Youtube.