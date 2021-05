Firman convenio para incentivar desarrollo económico en barrios

martes 04 de mayo de 2021 | 6:04hs.

En el marco del programa Trabaja Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó ayer un convenio entre el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y la Fundación Agencia para el Desarrollo Social, Económico y Productivo local, con el objetivo de generar trabajo para unas 375 personas en trece barrios de Posadas.



De la rúbrica participaron el presidente del Iprodha, Santiago Ros; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, y el titular de la Fundación, Sergio Rodríguez.



En este sentido, explicaron que el acuerdo permitirá el desarrollo social, económico y productivo de personas en situación de vulnerabilidad social.



Al respecto, Herrera Ahuad explicó que “este convenio tiene por objetivo desarrollar y generar de manera conjunta acciones en el programa Trabaja Misiones tendientes a promover el desarrollo social, económico y productivo de personas que residen en barrios donde el Iprodha tiene algún tipo de intervención o injerencia”.



Recordó que la iniciativa se encuadra en el programa Trabaja Misiones, que fue lanzado la semana pasada, en el afán de generar nuevos puestos de empleo en la provincia.



Por su parte, el titular del Iprodha detalló que se intervendrá en trece barrios de la capital provincial, precisamente, en 508 Viviendas de Itaembé Guazú, Itá Verá, Belén, Sol De Misiones, Los Patitos, Néstor Kirchner, San Lorenzo, Las Tacuaritas, Hipólito Irigoyen, Manantiales, El Porvenir II, la Chacra 136 y el A3-2.



“A través de la Fundación vamos a generar 375 nuevos puestos de trabajo. Las actividades comprendidas en el acuerdo van desde desarrollo de panificados para comedores, acondicionamiento de espacios físicos de comedores, señalética del barrio, grupos de apoyo educativo, desmalezamiento de veredas y espacios no cuidados. También, el arreglo de bicicletas, mejoramiento eléctrico, embellecimiento de las fachadas de las viviendas y activación de huertas comunales o familiares. Se incluyen actividades textiles, de carpintería y herrería en beneficio de los vecinos del barrio”, detalló Ros sobre los rubros incluidos, durante el acuerdo que se concretó por videoconferencia.



Sobre la inversión, comentó que demandará una suma que supera los 6 millones de pesos, que se destinarán para la compra de insumos y la ejecución de las obras pertinentes en los trece barrios posadeños.



Para ello, el Iprodha asumirá el compromiso de otorgar a la Fundación Agencia para el Desarrollo Social, Económico y Productivo Local un aporte no reintegrable para la ejecución de las acciones. Desde la fundación se buscará la operatividad y la eficiencia de los recursos. El plazo previsto para la ejecución es de 30 días consecutivos a partir de la recepción del primer desembolso.



Rodríguez, quien preside la entidad, en tanto, recalcó que desde la fundación se acompañará para la concreción de las obras. “Es un desafío trabajar en los barrios populares y asentamientos. Siempre recibimos demanda laboral, que pese a la pandemia, lo llevamos muy bien y no se desatendió lo laboral. Con nuestro equipo técnico vamos a acompañar, y será una medida de alto impacto en la población a través del trabajo en conjunto con el Iprodha”, remarcó durante el encuentro.



El alcalde de Posadas, por otra parte, destacó el trabajo articulado y mencionó los impactos de tales acciones en la ciudad.