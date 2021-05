Sofía Macaggi habló de su lucha contra la anorexia

domingo 02 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Con la intención de concientizar sobre los peligros de los desórdenes alimenticios, Sofía Macaggi habló sobre los problemas de anorexia que sufrió en su adolescencia.

La modelo y conductora logró hacer frente a la enfermedad, pero no fue un camino sencillo. Por eso, decidió hacerlo público, para contar su experiencia y de esa forma generar conciencia respecto a la problemática.

En una entrevista con Tomás Dente para el programa Vino para vos, la panelista compartió: “Lo conté recién el año pasado y en muchas oportunidades me lo habían preguntado. Tenía 17 años”, apuntó primero.

Y profundizó en relación a lo difícil que resultó atravesar esa etapa de su vida. “Se sufre mucho. Es una enfermedad larga y silenciosa, sobre todo porque no te sale en ningún estudio. Vos estás impecable, divina, pero bueno... Hay que laburar para poder salir, pero se puede salir”, expresó.

Macaggi insistió en que se trata de una patología “negada hasta el cansancio” por quienes la padecen y contó que durante el secundario evitaba ser retratada porque no quería verse en imágenes.

“Casi no tengo fotos de esa etapa, no me sacaba. Creo que tengo una o dos fotos, no me gustaba verme”, señaló.

“¿Bajaste mucho de peso en ese entonces?”, preguntó el conductor. “Mucho”, respondió la modelo, y contó cómo vivió su familia la situación.

“Nosotros éramos una familia que nos sentábamos todos a la mesa, siempre se compartió eso, y siempre era un problema, una pelea, un escándalo. Yo que no quería comer, entonces mi mamá se enojaba. Me gritaba, nos peléabamos y terminaba como en un caos”, recordó.

Y agregó: “Yo primero lo tapaba con el deporte, porque competía en gimnasia aeróbica y habíamos clasificado para un mundial, entonces yo decía que estaba entrenando y que tenía que seguir cierta dieta para la competencia. Un poco era real, pero era también la excusa”.

En relación a cómo la enfermedad conduce a una reducción extrema de la ingesta diaria de alimentos, Macaggi agregó: “Es algo muy paulatino, una empieza a restringir una cosa, después otra, hasta que llega un momento en que prácticamente no comés nada. Y yo seguía entrenando al nivel que yo entrenaba, que era lo peligroso. Hasta que un día me desmoroné, emocionalmente hablando, necesitaba ayuda. Ahí tuve una charla con mis papás, arranqué un tratamiento, después me vine a vivir acá, tuve algunas recaídas en el medio. No es que fue de un día para el otro, pero uno aprende, tuve que reeducarme, aprender a comer, pero se puede salir”, valoró.

Al ser preguntada por el periodista en referencia a tales recaídas y cómo las enfrentó, la conductora apuntó: “Después, con el tiempo, uno razona y así corrés todo eso que sabés que no es real. Uno aprende a reeducarse en la alimentación, algo que es tan primitivo”.