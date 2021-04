Copa de la Liga: Racing le ganó a Colón con un polémico final y arde la definición del Grupo A

domingo 25 de abril de 2021 | 21:13hs.

En un final con polémica, Racing derrotó a Colón de Santa Fe por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda en un encuentro correspondiente a la Zona A de la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional y la clasificación a la instancia final del certamen está cada vez más ajustada.

El Sabalero abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, mediante un cabezazo de su figura Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, tras una serie de rebotes dentro del área. Sin embargo, la Academia logró irse al descanso en igualdad gracias a una gran jugada individual de Juan Cáceres que fue cerrada por Ignacio Piatti.

Parecía que el encuentro finalizaba igualado. Sin embargo, el propio Cáceres le dio la victoria al conjunto de Avellaneda en el minuto 47 del complemento en una jugada que debió haber sido anulada por posición fuera de juego de Darío Cvitanich quien, a pesar de no haber tocado la pelota, intentó cabecear y confundió al arquero.

Después de su mala presentación en la Copa Libertadores, Racing salió decidido a cambiar su cara, con un Maximiliano Lovera que fue protagonista de la primera mitad. Un cabezazo al palo y un remate de media distancia del extremo izquierdo, que exigió al arquero Leonardo Burián, fueron las primeras de peligro para el local.

Sin embargo, en una de sus primeras aproximaciones al arco rival, fue Colón quien logró adelantarse en el marcador gracias al tanto del Pulga, quien aprovechó una serie de rebotes y empujar la pelota con su cabeza. La alegría duró poco, porque el equipo de Pizzi siguió yendo en busca de su tanto y lo terminó consiguiendo luego de un gran desborde de Cáceres por el sector derecho y una buena definición de Piatti.

En el complemento, el partido bajó el nivel de intensidad. Se vieron pocas posibilidades de gol. El duelo hubiese finalizado empatado de no ser por un error de la terna arbitral, que no notó la posición fuera de juego de Cvitanich en el agónico tanto de Cáceres: el juez de línea Iván Aliende subió un instante su bandera pero la bajó y justificó que el delantero de Racing no había tocado el balón, ante el reclamo de los jugadores del equipo santafesino.

Colón, que lleva cuatro encuentros sin victorias -dos empates y dos derrotas-, acumula 21 puntos y aún se mantiene como líder del grupo, pero no logró asegurarse un lugar en los cuartos de final de la instancia.

Racing, por su parte, llegó a las 18 unidades y transitoriamente ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones, por lo que también se estaría clasificando para los cuartos de final de la competencia.