Clásico decisivo

domingo 25 de abril de 2021 | 6:05hs.

River y San Lorenzo se enfrentarán en el Monumental en un clásico determinante para el futuro de ambos en la Copa de la Liga Profesional, que inició la cuenta regresiva de tres fechas hacia la fase de eliminación directa.



El partido en el barrio porteño de Núñez, válido por la 11° fecha de la zona A, comenzará a las 18, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox Sports Premium.



River es escolta a tres puntos del líder Colón (21) y San Lorenzo ocupa provisoriamente el cuarto puesto por diferencia de gol con 15 unidades, las mismas que Racing (5°), Rosario Central (6°) y Godoy Cruz de Mendoza (7°), que de momento están fuera de la zona clasificatoria para los cuartos de final.



El Millonario es consciente de que una victoria mañana lo dejará a un paso de cumplir con el primer objetivo en la Copa y por esa razón su DT Marcelo Gallardo dispondrá los mejores futbolistas a disposición, sin especular con el exigente calendario de partidos que se avecina.



Antes de concentrarse en la Copa Libertadores, en la que debutó el jueves pasado con un empate frente a Fluminense (1-1) en Río de Janeiro, River buscará asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la zona A para luego disputar la instancia eliminatoria.



Con sus altibajos, River no deja de mostrarse como un conjunto confiable. San Lorenzo es la contracara y el ciclo de su actual DT Diego Dabove, iniciado a principios de año, ya luce descascarado por la falta de buenos resultados y un rendimiento muy poco convincente.



Con el ex Argentinos en el banco, el Ciclón fue eliminado de la Copa Argentina por Defensa y Justicia, de la Libertadores por Santos de Brasil en la fase previa a los grupos y debutó en la Sudamericana con una dura derrota de local ante Huachipato de Chile, el miércoles pasado.



En River, Gallardo tiene pensado sólo un cambio (Lucas Beltrán por Milton Casco) en relación al equipo del estreno en la Libertadores, al margen de que el miércoles recibirá a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del grupo D.



San Lorenzo no contará con el centrodelantero Franco Di Santo -goleador de la era Dabove (7)-, quien permanecerá fuera del equipo por tercer partido consecutivo debido a una distensión muscular.



El día se cierra en Tucumán

Talleres pondrá en riesgo su cuarto puesto, de acceso a la fase final de la Copa de la Liga Profesional, cuando visite a Atlético Tucumán, rival que pugna por ese lugar, a falta de tres fechas para la conclusión de la etapa regular.



El encuentro en el Monumental José Fierro será el último de la jornada dominical, desde las 21, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports.



Tras golear en la fecha pasada a Unión (3-0), el equipo del ‘Cacique’ Alexander Medina se ubicó entre los cuatro primeros de la zona B y ahora debe conservar ese lugar de privilegio ante un adversario que se juega las últimas fichas para seguir en la competencia.