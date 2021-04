Incertidumbre sobre la hidrovía cuya concesión vence en 12 días

domingo 18 de abril de 2021 | 6:04hs.

En doce días vence la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía SA y existe mucha incertidumbre sobre cómo proseguirá.



Se habla de una eventual prórroga corta de unos 60 días, ya que el 30 de abril vence el plazo. Unos días antes, el próximo 26 de abril, en Rosario se volverá a reunir el Consejo Federal de la Hidrovía, que reúne a gobernadores como el caso de Misiones y de la región del frente fluvial, funcionarios nacionales, entidades empresarias y gremios vinculados.



La llamada Hidrovía conecta a la Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil y debido a su extensión es el segundo corredor natural en Sudamérica y uno de los más extensos del planeta.



Control del Senado

Esta semana, el Senado dictaminó un proyecto de ley para crear una bicameral que controle la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde atraviesa el 80% de las exportaciones argentinas y está concesionada desde 1995 y hasta fin de mes a un consorcio del empresario argentino Gabriel Romero y la belga Jan de Nul.



La polémica surgió cuando en enero, el presidente Alberto Fernández le otorgó por decreto al ministro de Transporte Mario Meoni la facultad de licitarla sin mayores explicaciones sobre los alcances y condiciones del nuevo concesionario.



De inmediato el gobernador Axel Kicillof reclamó participar en el futuro del canal de Magdalena para integrar la hidrovía al río de la Plata y de ahí a las costas bonaerenses, una obra que fue defendida por el senador Jorge Taiana.



Lo cierto es que poco se sabe de cuándo se lanzará la licitación y los legisladores, con esta ley, deberán intervenir y hasta marcarle la cancha a quien resulte favorecido. La ley para la creación de la nueva Bicameral, con amplias atribuciones, irá al recinto la próxima semana – si se confirma la sesión. Entre sus facultades, tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. Una vez obtenida la media sanción en el Senado, pasará a Diputados y recién luego se conformará, con doce miembros, seis de cada de una de las cámaras.



La zona

La zona en cuestión constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo, tanto por el caudal de los ríos que desaguan en ella, como por la diversidad biológica del área.



Es también una de las obras más importantes de infraestructura logística en la Argentina y la opción de transporte más relevante para la producción nacional, siendo un canal crucial para la comercialización internacional de granos y materias primas (mineral de hierro, aceites vegetales, soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados), representando aproximadamente la salida del 80% de las exportaciones argentinas y el ingreso del 95% de las importaciones.



En el marco de las privatizaciones que tuvieron lugar en la década de los 90 en Argentina, en 1995 el gobierno de Carlos Menem privatizó la administración del mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dejándola en manos de la empresa Hidrovía S.A; una fusión entre la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.



En noviembre del 2020 el gobierno nacional decretó la renovación de la concesión de la vía navegable hasta abril del presente año, con el fin de estudiar distintas posibilidades sobre la administración de la Hidrovía.



El Consejo

El Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), impulsado por el Ministerio de Transporte, es considerado de suma relevancia para el tratamiento de la actual concesión con Hidrovía S.A. que se encuentra próxima a vencer.



En esta línea, la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó tres propuestas de trabajo en cada una de las comisiones con el objetivo de establecer funciones de control y supervisión que impulsen procesos destinados a identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos en el Corredor.



En la reunión Plenaria del CFH programada para el próximo 26 de abril, se presentarán las conclusiones de las Comisiones para poder avanzar en la coordinación política y estratégica de la administración de esa vía navegable.



Pese al avance del proceso, hay incertidumbre sobre qué ocurrirá con la operación de la vía fluvial el 1 de mayo, cuando la actual concesión esté vencida.



Empresas de Estados Unidos, China, Bélgica y Holanda están interesadas en controlar la autopista fluvial del Mercosur.



La Sociedad del Estado

El gobierno nacional creó por decreto la empresa estatal Hidrovías Sociedad del Estado, que incluye a Misiones, para controlar en un futuro la concesión de los trabajos de mantenimiento y profundización de la vía navegable en el río Paraná.



El acuerdo otorga el 51% de las acciones a la Nación y el 49% a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.



Por tal razón, estas provincias acompañaron en agosto del año pasado al presidente de la Nación y fueron firmantes los siete gobernadores, como sucedió con Oscar Herrera Ahuad, Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa). La firma entre la Nación y las provincias se desarrolló en el Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, desde donde el gobernador Herrera Ahuad había destacado ese acuerdo: “Es importante para Misiones, que no estaba incluida en la hidrovía”. Ello, además de resaltar que se le añade el “acceso a dragado y balizamiento” para Misiones.

Lo que se espera en Misiones

El ministro de Industria, Nicolas Trevisan, que fue designado recientemente como presidente de la Administración Portuaria Posadas-Santa Ana, indicó que Misiones “al no estar en la ruta principal, requiere un tratamiento diferente al resto de las provincias que comprenden a la Hidrovía, por no tener un tránsito habitual fluvial”.



Sostuvo que “esta realidad requiere que el gobierno nacional no aplique una política general y que desde Misiones sepamos expresar las necesidades particulares que tenemos, donde la sociedad que podemos armar con la carga de Paraguay y de Brasil es fundamental para el éxito de nuestros puertos”.