Las claves del éxito de la misionera pentacampeona

miércoles 14 de abril de 2021 | 4:30hs.

La constancia hace grande a un deportista. Sin dudas ser pentacampeona argentina es debido a ese trabajo diario que lleva la misionera Valeria Barón (26), que el domingo logró estar nuevamente en lo más alto del podio en los 400 metros con vallas, en el Nacional de Mayores que se realizó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Hoy ya con las palpitaciones normalizadas, la eldoradense que reside hace varios años en Buenos Aires, comparte las sensaciones de seguir marcando un rumbo y sobre todo de poder disfrutar el proceso, algo que le va dando la experiencia en la elite de este deporte.

“Un año más con el título que me ayuda un montón para mis objetivos próximos y que obviamente siempre se siente bien obtenerlo”, analiza una de las mejores atletas que tiene la Tierra Colorada, con un mundial en juveniles, panamericanos y sudamericanos, entre otras tantas, en la lista de competencias que tiene su carrera.

Justamente al hacer énfasis en que ser campeona le sirve es porque del 14 al 16 de mayo se realizará el Sudamericano en el Cenard, en Buenos Aires, y claramente ser la mejor del país en su prueba, es clave para ser convocada a la cita para representar a la Argentina, una vez más.

“Creo que es factible que esté, pero no lo doy por sentado porque no lo sé… ¡espero que sí!”, contestó entusiasmada sobre si se ve dentro del equipo albiceleste que a su vez será anfitrión, por lo que entre esta y la otra semana los entrenadores darán la lista definitiva. Además, Valeria suma varios ‘porotos’ a la convocatoria ya que hace dos semanas, también en Concepción, fue campeona en el Grand Prix Sudamericiano.

Hoy ya con tu experiencia y con tantos podios, seguro debe ser más satisfactorio hacer que las cosas te salgan bien técnicamente, que una medalla...

Eso justamente lo venimos hablando seguido con mi entrenador,. Más que marcas o resultados estoy en un período de mi vida en la que estoy analizando el proceso de todo. Del entrenamiento, el descanso, la nutrición y la competencia. De todo lo que lleva el correr bien o mal, no sólo un tiempo, una marca o una medalla.

En el camino a veces te olvidás de disfrutar que es lo más importante de esto, de disfrutar lo que hacemos. Es un estilo de vida el deporte y hay que saber saborearlo.

¿Sentís que con los años disfrutás más de correr?

Sin dudas. Empecé a plantear este tipo de cosas desde que cambié de entrenador, hace un año y medio estoy trabajando con un entrenador argentino, pero que vive en Bélgica, y es una persona que me está nutriendo mucho desde lo personal y lo mental como profesional. Me siento en un proceso lindo y estoy contenta con eso.

Después de la carrera, escribiste en tus redes sociales que salir de la zona de confort tiene sus réditos, ¿a qué te referías?

Fue una semana un poco complicada porque había creído que tenía Covid. Tuve algunos síntomas, estaba congestionada y hay un montón de enfermedades respiratorias por el período en el que estamos y uno lo que primero piensa: ‘es covid’ y me asusté, más por lo que lleva socialmente el hecho de no contagiar a otra persona. No pensaba sólo en si podía correr, eran muchas cosas. Entonces me hisopé, me dio negativo y me calmé; resultó ser una bronquitis, y a pesar de no haber estado fisiológicamente como quería, pude correr bien.

Después de todo eso, ¿qué te pasa por el cuerpo y la mente al estar arriba del podio argentino una vez más?

Lo veo como un objetivo más cumplido y es ponerle una tilde al listado de cosas que quiero hacer. Me pone contenta, orgullosa y en este caso el ganar el nacional va a influir muchísimo en el listado de atletas que van a tener en cuenta para el Sudamericano así que me sirvió muchísimo ganarlo, pero en lo personal lo veo como una carrera más porque trato que los títulos no me afecten el resultado, porque sino la presión muchas veces es más y nunca suele ser buena. Ya estamos presionados por demás deportistas -risas-. Por eso intento no hacer énfasis en el título, ni antes ni después de correr para que no me de más nervios. Yo siempre quiero correr bien y que el título de la carrera, sea cual sea, no me coma, por así decirlo.

Por otra parte, debés estar contenta que fueron ocho los misioneros al Argentino

¡Sí! pensé en eso ‘somos un montón’ y me puso muy contenta ver que el atletismo misionero está teniendo más resultados que en otros tiempos y les fue muy bien a los chicos, tuvimos resultados interesantes.

Ya pensando en que estás cerca de un nuevo Sudamericano, ser parte de la selección debe ser muy especial...

Es una sensación re linda. La verdad que cada torneo nuevo, a un sudamericano ya fui cuatro veces, siempre es una sensación hermosa y es lindo volver a ver tu nombre en la lista de atletas, es una devolución a tu trabajo y un reconocimiento, eso siento al estar estar en el equipo argentino.

Para finalizar, se retiró en el Nacional Jennifer Dahlgren -la mejor atleta argentina en lanzamiento de martillo-, que tengo entendido es tu amiga , ¿cómo vivieron ese momento?

Jenny entrena conmigo hace años y tenemos hoy el mismo entrenador, es una gran amiga y compañera; además es una eminencia en el atletismo y es una grande como deportista y mujer, hizo grandes cambios positivo en muchos ámbitos positivos y la capacidad de poder generar cambios buenos en una sociedad que muchas veces está tan destrozada en tantas cosas, las obtienen las personas fuertes y ella sin dudas tiene una fortaleza increíble.