Mick y Grohl sorprenden con ‘Eazy Sleazy!’

¡Una bomba! Dos grosos se unieron para cantar sobre la pandemia, el confinamiento y dar un poco de esperanza a puro rock.

Mick Jagger anunció la publicación del nuevo tema ‘Eazy Sleazy!’, en el que colaboró con el músico estadounidense Dave Grohl. se trata de una canción optimista, llena de energía y a puro rock and Rroll.

El líder de los Rolling Stones divulgó en su cuenta oficial de Twitter un video en el que ambos aparecen por separado ejecutando la grabación de la canción, que según describe el cantante está llena de un “muy necesario optimismo”.

La canción encuentra a Jagger enfrentando la vida durante la pandemia, con una mezcla de frustración, cansancio y humor. En un verso, canta sobre negarse a probar un baile de TikTok y caer en una clase de samba, o a las llamadas por Zoom, mientras que luego desafía a las creyentes de teorías conspirativas y a los que niegan el cambio climático.

También habla de los conciertos virtuales, y se queja por la ropa: “No me queda nada para ponerme”, dice en una parte de la letra.

Asi, el tema reconstruye un poco de todo lo que se vivió en cuarentena, deja entrever que, aunque todos somos diferentes y atravesamos este tiempo de distintas maneras, el contexto nos enfrentó a nuevos hábitos, a adaptarnos rápidamente a muchas cuestiones y a sobre todo, sortear muchas dificultades.

El estribillo, sin embargo,-luego de la catarata de dificultades y problemas que todos enfrentamos durante el aislamiento obigatorio- está lleno de optimismo para el futuro pospandémico: “Escapamos de las paredes de la prisión, abrimos las ventanas y abrimos las puertas”, para terminar pensando en el “jardín de las delicias terrenales” que nos espera cuando finalmente se administren las vacunas y el mundo salga de su encierro.

Jagger y Grohl coescribieron ‘Eazy Sleazy’, el primero a cargo de la guitarra y la voz, y el segundo tocando la batería, la guitarra y el bajo.

La canción fue producida por Matt Clifford, colaborador musical de Jagger desde hace mucho tiempo, quien también produjo las dos canciones de 2017 de Jagger, ‘Gotta Get a Grip’ e ‘England Lost’.

“Es difícil expresar con palabras lo que significa para mí grabar esta canción con Sir Mick”, dijo Grohl a la revista Rolling Stone sobre la canción. “Va más allá de un sueño hecho realidad. Justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca ... ¡¡y es la canción del verano, sin duda !!”, agregó durante la entrevista.

Jagger y Grohl solo han colaborado en un puñado de ocasiones. En 2012, Grohl, junto a Foo Fighters, sirvió como una de las bandas de acompañamiento de Jagger cuando fue anfitrión e invitado musical en Saturday Night Live (Arcade Fire fue la otra banda soporte). Un año después, Grohl se unió a los Rolling Stones en el escenario de Anaheim, California, tocando la guitarra y cantando el clásico de Sticky Fingers, ‘Bitch’.

Los Rolling Stones y la pandemia

El año pasado, para esta fecha, la banda presentó por sorpresa un tema inédito después de ocho años. Un regalo para los fans en el comienzo de la pandemia. El sencillo ‘Living In A Ghost Town’ (Viviendo en una ciudad fantasma), resultó ser acorde para estos tiempos. Fue firmada por Mick Jagger y Keith Richards.

“Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del confinamiento y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos en que vivimos ahora. Hemos trabajado en ella de forma aislada. Y aquí está, se llama Living In A Ghost Town, espero que les guste”, destacó Mick Jagger.

“Vamos a resumir un poco esta larga historia -contó el guitarrista Keith Richards en un comunicado de prensa-. Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura. Pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella”, declaró el legendario músico.

Durante el aislamiento, la legendaria banda fue noticia tras su participación en el evento solidario One World: Together At Home, en el que interpretaron cada uno desde sus hogares “You Can’t Always Get What You Want”.

También, el grupo reeditó un clásico de 1973, el disco Goats Head Soup. Un material importantísimo para coleccionistas y fans, trae algunos temas inéditos que se grabaron en las históricas sesiones. Pudimos descubrir perlas como “Criss Cross”, “Scarlet” -tiene a Jimmy Page como invitado y el bajo de Rick Grech de Blind Faith- y “All the Rage”.

El año pasado, el grupo también publicó Brussels Affair, el álbum en vivo de 15 pistas grabado en Bélgica en la gira de 1973 que siguió al lanzamiento del álbum. Este disco muy buscado, mezclado por Bob Clearmountain, solo estuvo disponible en la serie de grabaciones en vivo “official bootleg” de los Stones de 2012.