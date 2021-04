Calesita colorida en eterno verano

domingo 11 de abril de 2021 | 6:00hs.

Qué más da que no haya un camerunés que salta alto, una clasificación sufrida, un Brasil superior al que vencer con un pase de magia, el invicto de Zenga a vencer para inspirar la heroica y una Alemania empezando a convertirse en la bestia negra. No estarán las manos de Goyco, el gol de Cani, el tobillo hinchado del Diego. No estaremos en Italia ni persiguiendo un gol. De hecho ya es otoño a esta altura del año. El Mundial 90 nos queda lejano, pero mientras haya agua, sol, calor (ayer, porque hoy se viene la lluvia y refrescará) y ganas de buscar la gloria, aunque dure un segundo, en los brazos de esa persona que tanto queremos, será verano bajo nuestro cielo.