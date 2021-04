Iguazú: tras 5 días sin agua vecinos se manifiestan frente a IMAS

martes 06 de abril de 2021 | 10:48hs.

La situación es insostenible y los vecinos nuevamente salieron a la calle a exigir que se re restablezca el servicio de agua potable que fue interrumpido el pasado viernes tras la bajante del rio Iguazú.

Desde Instituto Misionero de Agua y Saneamiento a través de un comunicado informaron a la comunidad que en la madrugada del martes el servicio se normalizaría, sin embargo no fue así, situación que motivó a los vecinos a volver a las calles.

Si bien, la movilización estaba prevista, desde ayer a la tarde tomó mayor trascendencia ya que muchos vecinos esperaron durante la noche para acopiar el liquido vital que no llegó a los hogares, tal es así que los Bomberos de Puerto Iguazú con la colaboración de cuarteles de localidades aledañas están distribuyendo el liquido vital en los barrios de la ciudad.

Un grupo de manifestantes se reunió en el Hito de las Tres Fronteras que luego se unió al grupo que estaba apostado en frente al predio donde funciona la planta potabilizadora: “Llegamos, cerraron los portones con candados y se fueron, no nos atendieron, no nos dieron ninguna respuesta. Exigimos respuestas y soluciones no se puede vivir así”, manifestó Rosana Paniagua.

En tanto, el rio Iguazú presentó un leve aumento del caudal, no obstante aún no alcanza para poner en funcionamiento las demás bombas ubicadas en la toma de agua y así proveer a la planta con la cantidad de agua necesaria para que funcione al 100 por ciento.